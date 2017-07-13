Сегодня Всемирный день фотографа: в объективе – причастны к празднику (Фото)
13.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
12 июля – Всемирный день фотографа. А еще сегодня – День Вероники, которая, как полагают, является покровительницей фотографии. Святая Вероника, как говорится в Библии, подала Иисусу ткань, чтобы он мог вытереть пот со лба, после чего на ткани остался образ Христа.
А через два тысячелетия после этого, в то время, когда изобрели фотографию, Папа Римский объявил этот день Всемирным днем фотографа.
Фото Виктора Кошмала
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