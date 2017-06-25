Сегодня в Чернигове мусульмане отмечают Ураза-байрам
Сегодня, 25 июня, у мусульман Чернигова начинается Ураза-байрам – Праздник разговения, который знаменует окончание священного месяца Рамадан.
Ураза-байрам – один из двух главных праздников исламского календаря и им завершается 30-дневный пост. Слово «рамадан» означает «гореть», то есть в этом месяце при соблюдении поста «сгорают» все грехи, закрываются двери ада (Джаханнам) и открываются двери рая (Джаннат).
Традиция празднования дня разговения берет начало еще со времен пророка Мухаммеда, с 624 года. Накануне и в день праздника собирается обязательная милостыня (закят аль-фитр). Собранные средства идут в пользу общины (малоимущим, путникам и тому подобное).
В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, ходят в гости с подарками, радуются и веселятся. В это время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.
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