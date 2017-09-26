Сегодня “Шахтер” сыграет с “Манчестер Сити” в Лиге чемпионов
2017-09-26 15:19
Сегодня “Шахтер” сыграет с “Манчестер Сити” в Лиге чемпионов
26 сентября “Шахтер” в рамках 2-го тура группового раунда лиги чемпионов сыграет в гостях против “Манчестер Сити”.
Матч состоится в Манчестере на стадионе “Этихад”, начало встречи в 21:45 по киевскому времени, передает Rus.Media.
Старт в Лиге чемпионов
Шахтер обыграл Наполи в домашнем матче со счетом 2:1. Голы на свой счет записали Тайсон и Факундо Феррейра.
Манчестер Сити, в свою очередь, подтвердил статус фаворита группы и разгромил на выезде Фейеноорд (4:0), опережая после первого тура “горняков” лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
Накануне
Украинский клуб вылетел в Англию за день до матча. Перелет на Туманный Альбион занял около четырех часов. Вместе с первой командой в Манчестер вылетели руководители “горняков”, группа журналистов и Шахтер (U-19). Последние проведут свой поединок со сверстниками из Сити также 26 сентября в рамках Юношеской лиги УЕФА.
За день до встречи состоялись также медиактивности. Днем с представителями СМИ пообщались Хосеп Гвардиола и Кайл Уокер, а вечером на вопросы журналистов отвечали Паулу Фонсека и Тарас Степаненко, после чего “оранжево-черные” провели открытую тренировку на поле стадиона Этихад.
Слова
Паулу Фонсека заявил, что опасается будущего соперника, назвав ее одной из сильнейших команд мира, который достаточно много забивает:
“Мы понимаем, насколько сложным будет поединок. Мы встретимся с одной из лучших в мире команд. Командой, которая, наверное, лучше всех играет в атаке (за семь игр нового сезона Манчестер Сити забил 25 мячей и пропустил лишь два – примечание редакции), лишь раз сыграли вничью, прекрасно показывают себя в последних матчах. Мы прекрасно понимаем все сильные стороны команды-соперника, игроков и их тренера. Поэтому ожидаем очень сложную игру.
За этот короткий срок у нас был, мы постарались максимально подготовить команду к Манчестер Сити, постарались изучить их слабые и сильные стороны и потому мы, я надеюсь, будем готовы к завтрашнему матчу”.
Его визави Хосеп Гвардиола заверил, что не стоит недооценивать украинский коллектив:
“Для меня это будет седьмой матч в карьере против Шахтера. Помню, как впервые встретился с этой командой. Члены моего штаба в Барселоне отправились посмотреть на их игру и после возвращения сказали: “Вау”. Тогда за них играли Фернандиньо, Дуглас Коста. Это была одна из лучших команд в футболе. Они играли с пятью или шестью бразильцами, и с ними всегда было сложно.
В первом матче Шахтер победил Наполи – одну из трех, четырех или пяти лучших команд мира на данный момент. Люди говорят: Наполи – это не Ювентус, Интер и Милан, а “Шахтер” – это всего лишь Украина, но я считаю нашу группу сложной. Надеюсь убедить своих игроков серьезно подойти к завтрашнему матчу”, – приводит слова наставника Манчестер Сити официальный сайт УЕФА”.
Статистика встреч
Шахтер никогда раньше не встречался с Манчестер Сити. Из украинских клубов киевское Динамо имеет опыт игр с “горожанами”:
Манчестер Сити – Динамо Киев 0:0 (Лига чемпионов-2015/16, 1/8 финала)
Динамо Киев – Манчестер Сити 1:3 (Лига чемпионов-2015/16, 1/8 финала)
Манчестер Сити – Динамо Киев 1:0 (Лига Европы-2010/11, 1/8 финала)
Динамо Киев – Манчестер Сити 2:0 (Лига Европы-2010/11, 1/8 финала)
Прогнозы букмекеров
По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне подопечных Хосепа Гвардиолы. Букмекеры из компании bet365 на победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 1,18. Успех “оранжево-черных” оценивается в 17,0. А ничейный результат встречи – 8,0.
Потери
К матчу с Шахтером не успевает восстановиться центральный защитник Венсан Компани, а состояние Бенжамена Менди, который получил небольшое повреждение в игре против Кристал Пэлас, пока остается под вопросом.
В Англии не полетели травмированные Максим Малышев и Сергей Кривцов. Также на борту самолета не было капитана “горняков” Дарио Срны. Ранее допинг-проба хорвата дала положительный результат.
Ориентировочные составы
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Даниил – Фернандиньо – Стерлинг, Бернарду Силва, Де Брюйне, Сани – Жезус.
Шахтер: Пятов – Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред – Бернард, Коваленко, Марлос – Феррейра.