Сегодня отмечают День украинских миротворцев
15.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Это праздник людей, которые и в мирное время продолжают выполнять миссию с пользой для общества.
За 25 лет более 40 тысяч сынов Украины приобрели уникальный опыт, приложив усилия для установления мира и спокойствия на планете.
Украинские военнослужащие продолжают выполнять задачи в 10 международных операциях под руководством ООН, ОБСЕ и НАТО и в составе совместных миротворческих сил в 9 странах мира.
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