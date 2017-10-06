Сегодня – Косово – Украина: заявки на матч
2017-10-06 17:48
Сегодня – Косово – Украина: заявки на матч
В пятницу,сборная Украины сыграет на выезде против сборной Косово (начало матча в 21:45).
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Главные тренеры сборных Косово и Украины Альберт Буньяки и Андрей Шевченко определились со списком игроков, которые смогут сыграть в квалификационном матче к ЧМ-2018, передает Rus.Media.
Отметим, что в заявку сборной Украины на матч вошли 23 игрока – все, кто приехал в Албанию.
Заявка сборной Косово: 1. Самир Уйкани, 2. Лирим Кастрати, 3. Бесар Мусолли 4. Альбан Пниши, 5. Фидан Алити, 6. Хекуран Крюезиу, 7. Милот Рашица, 8. Бесар Халими, 9. Берсант Целина, 10 . Фламур Кастрати, 11. Донис Авдияй, 12 Виса Блей, 13 Амир Рахмани, 15 Мергим Войвода, 16 Бледар Хайдини, 17. Эльбасан Рашани, 18 Ведат Муричи, 19 Леарт Пачарада, 20. Ардин Даллку, 21. Атдхе Нухиу, 22. Байрам Яшаница.
Заявка сборной Украины: 1. Андрей Лунин, 2. Игорь Пердута, 3. Евгений Хачериди, 4. Николай Матвиенко, 5. Александр Кучер, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко. 8. Руслан Малиновский, 9. Марлос, 10 Евгений Коноплянка, 11. Артем Кравец, 12 Андрей Пятов, 13. Павел Лукьянчук, 14 Руслан Ротань, 15. Виталий Буяльский, 16 Сергей Сидорчук. 17. Александр Караваев, 18 Артем Беседин, 19 Денис Гармаш, 20. Иван Ордец, 21 Владимир Шепелев, 22 Эдуард Соболь, 23 Максим Коваль.