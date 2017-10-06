Сегодня – Косово – Украина: где смотреть матч отбора ЧМ-2018
06.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-06 11:26
Сегодня – Косово – Украина: где смотреть матч отбора ЧМ-2018
Где смотреть матч отборочного цикла к ЧМ-2018 между сборными Украины и Косово.
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В пятницу, 6 октября, состоится поединок девятого тура квалификации ЧМ-2018, в котором сборная Украины сыграет на выезде против команды Косово, передает Rus.Media.
В прямом эфире в Украине этот матч покажут следующие телеканалы: ТРК Украина и Футбол 1.
Отметим, что матч отборочного цикла ЧМ-2018 Косово – Украина состоится 6 октября в городе Шкодер (Албания) на стадионе Лоро Боричи. Стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.