Сегодня «искателей папоротника» до 1 ночи будет возить 9-й троллейбус

magictr | 07.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В ночь с 6 на 7 июля 2017 года продолжена работа троллейбусного маршрута № 9 «2-я городская больница – ЗАЗ».

Такое решение принято с целью обеспечения пассажирских перевозок на время проведения общегородского праздника Ивана Купала и распоряжением черниговского городского головы от 30 июня 2017 года № 200-р.

Расписание движения троллейбусов на маршруте № 9 «2-я городская больница – ЗАЗ» на вечер/ночь 6 – 7 июля 2017 года.

Остановка «Горсад»

(до 2-й городской больницы)

Остановка «Горсад»

(ЗАЗ)

20:47
20:48

21:19
21:19

21:56
21:51

22:27
22:28

22:58
22:58

23:35
23:29

24:05
24:06

24:35

1:13

Источник: Управление транспорта и связи городского совета

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