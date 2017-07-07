Сегодня «искателей папоротника» до 1 ночи будет возить 9-й троллейбус
07.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В ночь с 6 на 7 июля 2017 года продолжена работа троллейбусного маршрута № 9 «2-я городская больница – ЗАЗ».
Такое решение принято с целью обеспечения пассажирских перевозок на время проведения общегородского праздника Ивана Купала и распоряжением черниговского городского головы от 30 июня 2017 года № 200-р.
Расписание движения троллейбусов на маршруте № 9 «2-я городская больница – ЗАЗ» на вечер/ночь 6 – 7 июля 2017 года.
Остановка «Горсад»
(до 2-й городской больницы)
Остановка «Горсад»
(ЗАЗ)
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Источник: Управление транспорта и связи городского совета
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