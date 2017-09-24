Сегодня футбол: когда и где смотреть Динамо – Янг Бойз
24.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-07-26 07:15
Сегодня футбол: когда и где смотреть Динамо – Янг Бойз
Киевское “Динамо” сыграет первый матч квалификации 3-го раунда Лиги чемпионов против швейцарского “Янг Бойз” дома на НСК “Олимпийский”.
Первый матч команда Александра Хацкевича проведет дома, передает Rus.Media.
Киевское “Динамо” сыграет первый матч квалификации 3-го раунда Лиги чемпионов против швейцарского “Янг Бойз” дома на НСК “Олимпийский”. Поединок в столице Украины состоится в среду, 26 июля.
Начало встречи в 19:30.
Украинские поклонники футбола, кто не сможет попасть на стадион, имеет возможность посмотреть игру в прямом эфире на ТВ. Трансляцию организует телеканал “2+2”. Также матч “Динамо” – “Янг Бойз” покажет “9 канал” (Днепр).