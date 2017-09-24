Сегодня футбол: когда и где смотреть Динамо – Янг Бойз

despravda | 24.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-07-26 07:15

Сегодня футбол: когда и где смотреть Динамо – Янг Бойз
Киевское “Динамо” сыграет первый матч квалификации 3-го раунда Лиги чемпионов против швейцарского “Янг Бойз” дома на НСК “Олимпийский”.

Первый матч команда Александра Хацкевича проведет дома, передает Rus.Media.

Киевское “Динамо” сыграет первый матч квалификации 3-го раунда Лиги чемпионов против швейцарского “Янг Бойз” дома на НСК “Олимпийский”. Поединок в столице Украины состоится в среду, 26 июля.

Начало встречи в 19:30.

Украинские поклонники футбола, кто не сможет попасть на стадион, имеет возможность посмотреть игру в прямом эфире на ТВ. Трансляцию организует телеканал “2+2”. Также матч “Динамо” – “Янг Бойз” покажет “9 канал” (Днепр).

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