Сегодня Украина отмечает День украинского казачества – красивые поздравления в стихах
2017-10-14 10:22
Сегодня Украина отмечает День украинского казачества – красивые поздравления в стихах
Ежегодно 14 октября на всей территории Украины отмечается День украинского казачества — праздник, приуроченный к дню Покрова Пресвятой Богородицы
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Ежегодно 14 октября на всей территории Украины отмечается День украинского казачества — праздник, приуроченный к дню Покрова Пресвятой Богородицы (поскольку Матерь Божья считается защитницей и покровительницей казаков) и установленный Указом Президента Украины № 966/99 от 7 августа 1999 года, учитывая историческое значение и заслуги казачества перед Отечеством в утверждении украинской государственности и его весомый вклад в современный процесс создания и развития независимой Украины, передает Rus.Media.
Всем казакам, от мала до велика,
Сегодня, самый пламенный привет!
Судьба казачья с Семьей слита,
Служить Отечеству – казака обет!
В боях с врагом себя не посрамили,
Отечество от зла уберегли,
Всех супостатов вы искоренили,
С победами в историю вошли!
Так будьте славы витязей достойные,
Живите в мире, радости, добра!
Мы за судьбу Отечества спокойные,
Когда казак играет на коне!
Сильным будь, веселым, бравым,
Разудалим молодцом!
Пусть зовут тебя по праву
Настоящим казаком!
Дорожи казацкой долей,
Честь свою не запятнай,
Пусть тебя обходит горе
И развеется печаль!
Чтобы Отечества ради славы,
На переднем рубеже,
С сообразительностью, казачьи,
Дать отпор любой беде!
Пусть восславит твое имя
Всенародная молва,
Будет памятью хранимо
Благородство казака!
Кто там скачет – ой, бес! –
Рано на заре?
Это молодой сотник
На гнідом лошади.
Удаль молодецкая,
Из-под копыт
Жеребца холеного
Пыль столбом летит.
Эти бравые ребята
Наши казаки.
Не страшны Отчизне нашей
С ними все враги.
Ох, лампасы яркие,
Шашки наголо.
А гуляют казаки,
Так всем хутором.
Залихватские песни,
Ну-ка, запивай!
Так за Отчизну рюмочку
Смелее наливай.