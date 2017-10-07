Сегодня Покровская родительская суббота 2017 – традиции украинцев
2017-10-07 13:43
Сегодня Покровская родительская суббота 2017 – традиции украинцев
Покровскую родительскую субботу 2017 году отмечают 7 октября.
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Вообще в каждую субботу совершается поминовение умерших, передает Rus.Media.
А Покровская суббота – это день особого поминовения усопших родственников по восточнославянской традиции.
Суббота называется поминальной” или “родительской”, ведь, по христианской вере, что умершие попадают в мир своих родителей.
Покровская родительская суббота: что делают в этот день.
В этот день в православных храмах проводится поминовение умерших христиан, проводится панихида, заупокойная Божественная литургия, молятся за упокой душ усопших.
На богослужения люди приносят и подают записки об упокоении с именами умерших близких людей.
Также в храм приносят и кладут на специальный столик еду и вино для совершения литургии и поминовения усопших. Потом эти продукты идут на нужды прихода и на помощь нуждающимся.
В Покровскую родительскую субботу украинцы, по давней традиции, после службы в церкви идут на кладбище, чтобы посетить могилы родственников. Там люди приводят все в порядок, убирают мусор, красят заборы, приносят свежие цветы.