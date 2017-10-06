Сегодня курс доллара замер после роста
2017-10-06 09:23
Сегодня курс доллара замер после роста
Американская валюта перестала дорожать в официальном курсе Национального банка.
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На сегодня, 6 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:, передает Rus.Media.
1 долларСША – 26,79 грн.;
1 евро – 31,46 грн;
10 российских рублей – 4,65 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями, снизился на копейку. При этом за прошедшую неделю доллар подорожал суммарно на 26 копеек, с начала этой недели – еще на 23. В целом “зеленый” не стоил так дорого с середины апреля.
Курс евро упал на 13 копеек. Российский рубль “поправился” на две копейки.
В четверг, 5 октября, курс доллара на межбанковском валютном рынке упал на копейку на покупке и на две копейки на продажи; торги завершились котировками 26,77 – 26,79 грн/долл. Евро на межбанке торговался на уровне 31,37 – 31,4 грн, повысившись на 12 – 13 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.
Напомним, согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2017 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 27,8 грн/долл., в 2018 году – на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. В проекте государственного бюджета, который 15 сентября Кабмин внес в парламент, указано, что расчеты проводились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания “подушки безопасности”.
Эксперты на конец 2017 года дают другие прогнозы: в Центре Разумкова обещают курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривны.