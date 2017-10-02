Сегодня курс доллара на межбанке сохранился на уровне 26,63 гривен
2017-10-02 11:42
Сегодня курс доллара на межбанке сохранился на уровне 26,63 гривен
Курс евро на продаже снизился до 31,33 гривен.
Курс доллара на межбанке в продаже 2 октября 2017 года в 10:00 не изменился по сравнению с показателем закрытия последней сессии – 26,63 грн/долл, передает Rus.Media. Курс евро на продаже снизился на 8 копеек – до 31,33 грн/евро.
По данным компании “Укрдилинг”, сегодня торги по доллару открылись в диапазоне 26,6000 – 26,6300 грн/доллар, евро 31,2975 – 31,3248 грн/евро, российский рубль 0,4613 – 0,4622 грн/рубль.
Валюты Bid Offer
USD/UAH 26,6000 25,6300
EUR/UAH 31,2975 31,3248
RUB/UAH 0,4613 0,4622
Национальный банк Украины (НБУ) на 2 октября 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 26,58 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне: 2657,8496 гривны за 100 долларов (+5,7402); 3137,8572 гривны за 100 евро (+14,2027); 4,5812 гривны за 10 рублей (+0,0419).