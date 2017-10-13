Сегодня комитет по вопросам европейской интеграции может рассмотреть вопрос об исключении Савченко из делегации ПАСЕ, – Сотник
2016-12-21 10:46
Сегодня комитет по вопросам европейской интеграции может рассмотреть вопрос об исключении Савченко из делегации ПАСЕ, – Сотник
Комитет ВРУ по вопросам европейской интеграции сегодня может рассмотреть вопрос об исключении народного депутата Надежды Савченко из делегации ПАСЕ.
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Об этом в эфире телеканала “112 Украина” сообщила секретарь комитета Елена Сотник, передает Rus.Media.
“Речь идет не об исключениях, а о том, что Надежда была внеквотною частью делегации, и договоренность о том, что ее включают в делегацию, шла вразрез с квотами, которые согласно распределению Регламента. Есть инициатива от крупных фракций коалиции о том, что квоты должны быть пересмотрены, и та квота, которая была получена “Родиной” дополнительно, она должна быть возвращена. Насколько это возможно, покажет время и статус народного депутата Савченко, то есть, если она внефракционная, а согласно Регламенту представители ПАСЕ – это представители фракций”, – рассказала нардеп.
По ее словам, вопрос об исключении Савченко из делегации ПАСЕ может быть рассмотрен и проголосован на заседании комитета сегодня.
“Я думаю, что он может быть рассмотрен и проголосован… Даже с технической точки зрения это вполне вероятно”, – отметила Сотник.
Напомним, ранее нардеп Виталий Куприй заявил, что Рада должна рассмотреть вопрос об исключении Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ из-за проведения ею переговоров с боевиками. Аналогичное заявление сделал нардеп Олег Барна .
Накануне Савченко исключили из состава фракции “Батькивщины” .
Напомним, на днях стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями “ДНР” и “ЛНВ” .
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров .
Сначала Савченко заявляла, что на переговорах никаких обещаний боевикам не давала. Однако 14 декабря в эфире одного из телеканалов она объявила о договоренности обмена пленными в расчете 1 к 4.