Сегодня День защитника Украины – события 14 октября
2017-10-14 10:38
Сегодня День защитника Украины – события 14 октября
Это праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
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О желании перенести празднование Дня Защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил во время своей речи на День Независимости Украины в 2014 году, передает Rus.Media.
А 14 октября 2014 года подписал соответствующий указ.
«С целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности постановляю установить в Украине праздник – День защитника Украины, который будет отмечаться ежегодно 14 октября», – говорится в указе № 806/2014, опубликованном на сайте Президента.
В то же время указ, устанавливающий Днем защитника Отечества 23 февраля, признан утратившим силу.
А 5 марта 2015 года Верховная Рада сделала День защитника Украины 14 октября выходным днем.
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14 октября православные отмечают один из великих праздников – Покров Пресвятой Богородицы.
В основу праздника положено предание о явлении Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе в 910 году. На Руси этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, вобрав в себя многие обряды древнеславянских осенних празднеств в ознаменование окончания полевых работ. Праздник издавна связывали с началом зимы и посвящали ему поговорки: «На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается», «На Покров до обеда осень, а после обеда – зимушка-зима». Именно в этот день крестьяне начинали конопатить избы, ведь, по народной примете, снег на Покров – предвестник снежной и холодной зимы. В старину с Покрова начиналось время свадеб. Говорили: какая из девушек в этот день свечку в церкви поставит, та и выйдет замуж раньше.
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К Покрову Пресвятой Богородицы приурочен День украинского казачества. Этот праздник учрежден в 1999 году, «учитывая историческое значение и заслуги Украинского казачества в утверждении украинской государственности и существенный вклад в современный процесс создания государства».
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А еще 14 октября – Всемирный день стандартов. Именно в этот день 1946 года в Лондоне в помещении Института гражданских инженеров открылась конференция национальных организаций по стандартизации. 25 стран, включая СССР, были представлены 65 делегатами. Результатом их работы стало учреждение новой Международной организации по стандартизации – ISO (от греческого слова isos – равный).
Эта международная дата призвана обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе
Тема Дня 2017 года: «Стандарты делают города умнее». Каждый город сталкивается со своими трудностями и требует собственных решений. Однако, существует один общий знаменатель, который значительно упрощает эту задачу. Этим знаменателем является стандартизация. Она играет ключевую роль в развитии экономики, в обеспечении интересов промышленности, торговли, управляющих структур и потребительских движений.
Также в этот день…
В 1843 году впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона. Произошло это на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона был использован во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниэла в церкви св. Питера в Тивертоне (Великобритания) 2 июня 1847 года. Однако широкую популярность этот марш приобрел через 15 лет – после исполнения его 25 января 1858 года на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории.
1851 – в Лондоне основано английское информационное агентство Рейтер – одно из крупнейших информационных агентств мира.
1890 – родился Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, американский военный и государственный деятель, Президент США (1953-1961 гг) (пом. 1969).
1912 – родился Лев Гумилев, русский историк-этнолог, философ, поэт, переводчик с фарси («великая степь», «Поиски вымышленного царства», «Хунни в Азии и Европе», «Ритмы Евразии»), сын поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева.
1921 – в Киеве начал работу первый Всеукраинский собор Украинской автокефальной православной церкви.
1927 – родился Роджер Мур, английский актер, один из исполнителей роли Джеймса Бонда («Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983), «Вид на убийство» (1985)).
1934 – родился Михаил Козаков, российский актер («Здравствуйте, я ваша тетя!», «Человек-амфибия») и режиссер («Безымянная звезда», «Покровские ворота»).
1940 – в Харькове родился Лесь Сердюк. В 1961 г. окончил Харьковский театральный институт. В 1961-64 – актер Харьковского академического украинского драматического театра им. Т. Г. Шевченко, в 1964-65 – Рижского Тюза, в 1966-70 – Киевского академического театра русской драмы им. Леси Украинки, с 1970. – Киевской киностудии им. А. Довженко.
1942 – создана Украинская повстанческая армия (УПА).
1946 – родился Дэн Маккафферти, лидер шотландской рок-группы «Nazareth».
1946 – родился Павел Чухрай, советский и российский режиссер («Вор», «Водитель для Веры»).
1962 – американский самолет-разведчик обнаруживает советские ракеты на Кубе, начало Карибского кризиса.
1963 – родился Валентин Юдашкин, российский модельер.
1964 – был смещен со всех постов Никита Хрущев. Генеральным секретарем цк КПСС и главой СССР стал Леонид Брежнев. «Устранения Хрущева не было просто сменой руководства, а стало началом нового периода в жизни страны, – напишут позже историки. – Теперь уже никто не сомневается, что именно в октябрьские дни 1964 года начался период неосталинской реставрации со всеми вытекающими отсюда крайне негативными последствиями в экономической, социальной и духовной жизни общества. Именно в те дни силы торможения и попытались взять реванш за XX съезд, задержав на несколько десятилетий развитие страны…»
1980 – родился Бен Уишоу, британский актер («Парфюмер: История одного убийцы», «Облачный атлас»).
1989 – родилась Миа Васиковска, австралийская актриса польского происхождения («Джейн Эйр», «Алиса в стране чудес»).
1993 – принята конституция Крыма.
1997 – в Эрмитаже вновь выставлена картина Рембрандта «Даная», которая 12 лет находилась на реставрации после того, как психически неуравновешенный посетитель облил ее кислотой.
2001 – в Ровно открыт памятник Симону Петлюре.
2012 австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил затяжной прыжок из стратосферы (т. е. из космоса), с высоты около 39 км. Прыжок завершился благополучно – экстремал приземлился живой и здоровый в заданном месте – в окрестностях города Розуэлл штата Нью-Мексико (США).
Именины отмечают: Александр, Алексей, Георгий (Егорий, Егор, Юрий), Иван, Михаил, Николай, Роман, Федор.