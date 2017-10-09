Сегодня, 9 октября, убывающая луна с особой энергетикой: успей сделать 4 важных дела!
2017-10-09 18:26
Сегодня, 9 октября, убывающая луна с особой энергетикой: успей сделать 4 важных дела!
Что можно, а что нельзя делать на убывающий месяц.
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Убывающая луна — это новый период в жизни каждого человека, ведь именно сейчас можно избавиться от лишних неприятностей, не допустить проблем со здоровьем и забыть о своих беспокойствах!, передает Rus.Media.
Месяц стал «главным героем» многих легенд и народных примет. Считается, что если человек находится с ним на одной волне, то в его жизни будет только изобилие и счастье. Чтобы этого добиться хорошо запомните, что можно, а что нельзя делать на убывающий месяц.
В период спада не рекомендуется начинать новые дела, которые должны привести к изобилию и процветанию. В это время лучше уволиться с работы тем, кто давно мечтал об этом, а вот искать новое место следует во время растущей луны.
Если вы начнете что-то новое, вложите в идею деньги и время, это не принесет какую-то прибыль или удовольствие. Конец таких стараний будет жалким и придется начинать все заново.
Но убывающая луна отличный помощник для тех, кто хочет избавиться от плохой энергетики, принести мир и покой в свою семью. Для этого рекомендуется сделать всего 4 вещи.
1. Выбросить все лишнее. Просто займитесь генеральной уборкой и избавьтесь от всего того, что плохо лежит. Выбросьте старую одежду и все то, чем вы не пользовались последний год — оно вам уже не понадобится.
2. Разберитесь со всеми письмами и снимками. Они не должны быть разбросаны по тумбочкам — заведите для них свой альбом и личное законное место. Не желательно хранить много фотографий уже умерших людей или тех, кого давно нет в вашей жизни.
3. Смотрите, что кладете в рот. В это время измените свой рацион питания и прекратите есть вредную пищу. Хотя бы на короткий промежуток сядьте на полезную диету и разгрузите свой организм.
4. Займитесь чисткой. Не следует держать в своей жизни неприятных людей или тех, кто вас обманывает. На убывающий месяц разорвите все связи, чтобы дать себе шанс начать новую жизнь.