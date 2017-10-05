Сегодня, 5 октября, Венера и Марс будут находиться очень близко друг к другу! Что необходимо сделать в этот день, чтобы улучшить свою жизнь!
2017-10-05 22:03
Сегодня, 5 октября, Венера и Марс будут находиться очень близко друг к другу! Что необходимо сделать в этот день, чтобы улучшить свою жизнь!
5 октября Марс и Венера приблизятся друг к другу практически на максимальное расстояние. Этот день будет началом интересного периода, который продлится до 18 октября.
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Для астрологов это явление имеет огромное значение, передает Rus.Media.
5 октября состоится не только особый денежный полнолуние, но и начало так называемого «парада планет».
Давайте вместе разберемся почему. 5 октября Марс и Венера приблизятся друг к другу практически на максимальное расстояние. Этот день будет началом интересного периода, который продлится до 18 октября. 18 октября в линию относительно Земли с Марсом и Венерой выстроится еще и Меркурий.
Этот период характеризуется мощным выбросом энергии, но энергии особой-с одной стороны это будет энергия действия, конфликта, борьбы (Марс), а с другой-энергия тепла, любви, нежности.
Жизнь каждого человека в этот период станет определенной точкой встречи этих мощных энергий. Но не стоит пугаться, это хороший знак. Это означает, что у всех нас появится уникальная возможность наладить свои отношения с любым человеком, решить конфликты и обрести семейное счастье.
Как обычные люди будут испытывать встреча этих мощных энергий? Многие из нас ощутят ее буквально «телом» уже за день до этого явления ( уже 4 октября ощущения будут очень мощные)
Может болеть или просто как-то иначе ощущаться (тяжесть, покалывание, пощипывание, необычная легкость) председатель или определенные части тела-будьте очень внимательны и наблюдайте, какая часть ощущается. Если чувствуется права-то в вашей жизни избыток энергии борьбы и конфликтов и вам следует стать мягче и позволить хорошему самому происходить в вашей жизни.
А если чувствуется левая-то вам стоит быть тверже и бороться за свое счастье.
Итак, что же необходимо сделать для того, чтобы гармонизировать свои отношения с вашей второй половинкой.
Самый мощный ритуал для привлечения счастья любви в свою жизнь в день 5 октября
Возьмите 2 свечи таблетки и зажгите их. Обе свечи поставьте на правую и левую ладонь и закройте глаза. Мысленно поблагодарите себя и всех людей в своей жизни.
Почувствуйте тепло и свет, который вы излучаете. И вслух или мысленно произносим фразу:
«Я люблю и дарю свою любовь миру. И он дает мне все, что мне нужно».
Простое проговаривание этой фразы способно очень сильно изменит вашу жизнь в лучшую сторону-для одиноких это поможет встретить своего мужчину, а для тех, кто уже нашел такого человека поможет вывести отношения на новый, более счастливый уровень.