Сегодня, 15 октября отмечается Всемирный день мытья рук
2017-10-15 16:23
Сегодня, 15 октября отмечается Всемирный день мытья рук
Всемирный день мытья рук отмечают с 2008 года по инициативе Детского фонда ООН.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Соблюдение правил личной гигиены является очень важным, ведь большое количество болезней может передаваться через грязные руки, передает Rus.Media.
К сожалению, людей, которые правильно моют руки, как и раньше немного.
Предлагаем твоему вниманию интересные факты о мытье рук:
80% всех инфекционных заболеваний передается через прикосновение.
Мытье рук с мылом может снизить заболеваемость острыми респираторными инфекциями на 23% и может быть критически важным мероприятием в борьбе с пандемическими вспышками респираторных инфекций.
На чистых руках микробы быстро гибнут, в то время, как на грязных выживают в 95% случаев, еще и размножаются.
На чистых руках микробы быстро гибнут, в то время, как на грязных выживают в 95% случаев, еще и размножаются.
Чтобы хорошо вымыть руки, намыливать их нужно дважды. В первый раз смываются микробы с поверхности кожи, а при втором намыливании – из открытых пор.
Согласно данным исследования, проведенного в США в 2013 году, должным образом моют руки лишь 5% людей.
Трое из десяти человек не моют руки с мылом. На самом деле, один из десяти человек не моет руки в течение дня вообще.
Взрослые мужчины и мальчики чаще пропускают мытья рук, чем женщины и девочки.
Половина мужчин и мальчиков не используют мыла при мытье рук. В то время, как большинство женщин это делает.
Люди чаще моют руки утром и в течение дня, чем ночью.
Мытье рук с мылом не защищает от таких болезней, как ветрянка, корь, туберкулез и других, передающихся воздушно-капельным путем.
Помните, мытье рук – полезная привычка, которую следует производить, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.