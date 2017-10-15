Сегодня, 15 октября отмечается Всемирный день мытья рук

despravda | 15.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-15 16:23

Сегодня, 15 октября отмечается Всемирный день мытья рук
Всемирный день мытья рук отмечают с 2008 года по инициативе Детского фонда ООН.

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Соблюдение правил личной гигиены является очень важным, ведь большое количество болезней может передаваться через грязные руки, передает Rus.Media.

К сожалению, людей, которые правильно моют руки, как и раньше немного.

Предлагаем твоему вниманию интересные факты о мытье рук:

80% всех инфекционных заболеваний передается через прикосновение.

Мытье рук с мылом может снизить заболеваемость острыми респираторными инфекциями на 23% и может быть критически важным мероприятием в борьбе с пандемическими вспышками респираторных инфекций.

На чистых руках микробы быстро гибнут, в то время, как на грязных выживают в 95% случаев, еще и размножаются.

На чистых руках микробы быстро гибнут, в то время, как на грязных выживают в 95% случаев, еще и размножаются.

Чтобы хорошо вымыть руки, намыливать их нужно дважды. В первый раз смываются микробы с поверхности кожи, а при втором намыливании – из открытых пор.

Согласно данным исследования, проведенного в США в 2013 году, должным образом моют руки лишь 5% людей.

Трое из десяти человек не моют руки с мылом. На самом деле, один из десяти человек не моет руки в течение дня вообще.

Взрослые мужчины и мальчики чаще пропускают мытья рук, чем женщины и девочки.

Половина мужчин и мальчиков не используют мыла при мытье рук. В то время, как большинство женщин это делает.

Люди чаще моют руки утром и в течение дня, чем ночью.

Мытье рук с мылом не защищает от таких болезней, как ветрянка, корь, туберкулез и других, передающихся воздушно-капельным путем.

Помните, мытье рук – полезная привычка, которую следует производить, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

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