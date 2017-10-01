Седневская осень, впечатляющий закат и граната на калитке: інформпідсумок субботы
Субботнее утро было очень прохладным. Синоптики уже рассказали, когда ждать снега.
В Седневе сегодня было интересно. Туда съехались известные художники, писатели и художники из разных уголков Украины на литературно-художественный праздник. Фестивалить отправилась и наша журналистка, поэтому смотрите об этом мероприятии в сюжете.
А в Чернигове почтили военных капелланов. Подробнее смотрите в сюжете.
Не обошлось сегодня и без криминала. В Новгород-Северском неизвестный хотел проучить хозяина и пошел на кардинальный поступок — прічипив на калитку гранату.
С нового года начнут проверять получателей субсидии.
Виртуальная война и космические пришельцы: возможна ли жизнь без гаджетов? Об этом Ирина Осташко написала в своем блоге.
Нежинский и Черниговский вокзалы попали в ТОП-15 лучших.
Чтобы вечер стал еще интереснее, предлагаем просмотреть фоторепортаж впечатляющего заката солнца перед заморозками.