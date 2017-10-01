Седневская осень, впечатляющий закат и граната на калитке: інформпідсумок субботы

magictr | 01.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Субботнее утро было очень прохладным. Синоптики уже рассказали, когда ждать снега.

В Седневе сегодня было интересно. Туда съехались известные художники, писатели и художники из разных уголков Украины на литературно-художественный праздник. Фестивалить отправилась и наша журналистка, поэтому смотрите об этом мероприятии в сюжете.

А в Чернигове почтили военных капелланов. Подробнее смотрите в сюжете.

Не обошлось сегодня и без криминала. В Новгород-Северском неизвестный хотел проучить хозяина и пошел на кардинальный поступок — прічипив на калитку гранату.

С нового года начнут проверять получателей субсидии.

Виртуальная война и космические пришельцы: возможна ли жизнь без гаджетов? Об этом Ирина Осташко написала в своем блоге.

Нежинский и Черниговский вокзалы попали в ТОП-15 лучших.

Чтобы вечер стал еще интереснее, предлагаем просмотреть фоторепортаж впечатляющего заката солнца перед заморозками.

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