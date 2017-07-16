Седнев в финале конкурса «Невероятные села Украины 2017»
Сегодня, 16 июля, стартует финал Всеукраинского конкурса «Невероятные села Украины 2017».
До 20-ки финалистов попало и поселок Седнев, расположенный в 25-ти километрах от Чернигова.
Сегодня многие туристы едут в Седнева, чтобы отдохнуть на просторах живописной природы и разбить палатки на берегу чистейшей реки Украины — Снов. Помимо природного потенциала, в поселке есть и выдающиеся всеукраинские исторические достопримечательности, которые делают его важным культурным ядром Черниговщины, — говорится на сайте AgroPortal.ua.
Параллельно с онлайн-голосованием каждый член экспертного совета будет оценивать села-конкурсанты. При подсчете результатов баллы онлайн-голосования и оценки экспертного совета будет сведено к единой 50-балльной шкалы. Соответственно, максимальный балл для каждого села-конкурсанта по результатам онлайн-голосования — 50, экспертного совета — 50. Максимальный балл — 100.
С 16 по 23 августа редакция AgroPortal.ua сведет воедино все оценки и 24 августа на сайте AgroPortal.ua будет объявлено победителей, дату и место награждения.
Онлайн-голосование продлится на сайте AgroPortal.ua до 16 августа (включительно).
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым