Сделанные в Чернобыльской зоне – приголомшиві снимки редких животных
2017-10-01 09:42
Сделанные в Чернобыльской зоне – приголомшиві снимки редких животных
Мужчина установил фотоловки возле Чернобыля… то, что сняла камера, не поддающаяся никакому описанию
Просто не верится, что с тех пор, как с этих краев ушел человек, прошел только 31 год.
Сергей Гащак устанавливает фотоловушку, передает Rus.Media.
Занесен в Красную книгу черный аист со стройматериалами для гнезда.
Еще один краснокнижный птица – малый подорлик.
Танцуют все! Журавли устроили настоящее шоу перед камерой.
Самка рыси пришла на водопой с котенком.
В 30-километровой зоне появились даже медведи, которых в здешних краях не было более 100 лет!
Кабан принимает грязевые ванны.
Енотовидные собаки разгулялись вовсю!
Мы с Тамарой ходим парой.
Лосиха с двумя детенышами.
Самка оленя с олененком.
Волки загнали оленя.
Серый хищник с трофеем. В пасти у волка нога оленя …
Вот это великан!
Тихо в лесу, только не спит барсук …
Кабанці с родителями.
Перевезены в начале 90-х лошади Пржевальского прекрасно себя чувствуют.
А вот и выдра попала в кадр!
Серьезные ребята!
А вот как выглядят животные в сравнении с людьми (фотомонтаж из двух кадров одной и той же камеры).
Фотопастка привлекает внимание фауны. Животные с интересом изучают странный прибор на дереве.
С такого ракурса я красивее!
Простое увлечение фотографией быстро переросло в научную работу. Несколько раз в год в зону отправляются экспедиции биологов, которые тщательно регистрируют здешних животных.
Сейчас Сергей Гащак с коллегами добивается того, чтобы Чернобыльской зоне присвоили заповедный статус!
Просто не верится, что с тех пор, как с этих краев ушел человек, прошел только 31 год. Удивительно, как быстро природа сумела восстановить жизнь в зоне техногенной катастрофы! Получается, что радиация не такая страшная для зверей, как человек …