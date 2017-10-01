Сделанные в Чернобыльской зоне – приголомшиві снимки редких животных

despravda | 01.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-01 09:42

Сделанные в Чернобыльской зоне – приголомшиві снимки редких животных
Мужчина установил фотоловки возле Чернобыля… то, что сняла камера, не поддающаяся никакому описанию

Просто не верится, что с тех пор, как с этих краев ушел человек, прошел только 31 год.

Сергей Гащак устанавливает фотоловушку, передает Rus.Media.

Занесен в Красную книгу черный аист со стройматериалами для гнезда.

Еще один краснокнижный птица – малый подорлик.

Танцуют все! Журавли устроили настоящее шоу перед камерой.

Самка рыси пришла на водопой с котенком.

В 30-километровой зоне появились даже медведи, которых в здешних краях не было более 100 лет!

Кабан принимает грязевые ванны.

Енотовидные собаки разгулялись вовсю!

Мы с Тамарой ходим парой.

Лосиха с двумя детенышами.

Самка оленя с олененком.

Волки загнали оленя.

Серый хищник с трофеем. В пасти у волка нога оленя …

Вот это великан!

Тихо в лесу, только не спит барсук …

Кабанці с родителями.

Перевезены в начале 90-х лошади Пржевальского прекрасно себя чувствуют.

А вот и выдра попала в кадр!

Серьезные ребята!

А вот как выглядят животные в сравнении с людьми (фотомонтаж из двух кадров одной и той же камеры).

Фотопастка привлекает внимание фауны. Животные с интересом изучают странный прибор на дереве.

С такого ракурса я красивее!

Простое увлечение фотографией быстро переросло в научную работу. Несколько раз в год в зону отправляются экспедиции биологов, которые тщательно регистрируют здешних животных.

Сейчас Сергей Гащак с коллегами добивается того, чтобы Чернобыльской зоне присвоили заповедный статус!

Просто не верится, что с тех пор, как с этих краев ушел человек, прошел только 31 год. Удивительно, как быстро природа сумела восстановить жизнь в зоне техногенной катастрофы! Получается, что радиация не такая страшная для зверей, как человек …

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