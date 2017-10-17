Сделали впечатляющий снимок столкновения двух галактик
2017-10-16 19:19
Сделали впечатляющий снимок столкновения двух галактик
Космический телескоп Hubble сделал подробную фотографию столкновения двух галактик в созвездии Рака.
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В результате столкновения галактики “рассыпались” на два ярких и длинных хвоста, состоящие из миллионов звезд, передает Rus.Media.
Как информирует сайт космического телескопа Hubble, последние наблюдения за движением звезд в других галактиках, и в Млечном Пути показывают, что столкновения и слияния “звездных мегаполисов” является обычной вещью для Вселенной.
Галактика NGC 2623, которая образовалась в результате столкновения, в созвездии Рака, удаленная от планеты Земля примерно на 250 миллионов лет. Слияние двух галактик началось несколько сотен миллионов лет назад и привело к тому, что они потеряли свою оригинальную форму и превратились в два гигантских “головастика”. Их яркие хвосты состоят из множества регионов звездообразования, в которых рождаются сотни новых светил в год.
Когда процесс слияния завершится, эти хвосты исчезнут и NGC 2623 превратится в обычную “мертвую” эллиптическую галактику, процессы формирования звезд в которой прекратились из-за чрезмерно высокие температуры газа в ее внешних границах, которые мешают притока свежей межгалактической материи.