Сделайте ЭТО в новый месяц, и Вселенная исполнит любое ваше желание!
2017-04-16 21:58
Сделайте ЭТО в новый месяц, и Вселенная исполнит любое ваше желание!
Астрологи утверждают, что Молодой человек энергетически мощное время, который представляет собой идеальный инструмент для загадывания заветных желаний.
Главное, сделать это правильно и искренне довериться могучей силе ночного светила!
А вот список на 2017 год:
- 28 января
- 26 февраля
- 28 марта
- 26 апреля
- 25 мая
- 24 июня
- 23 июля
- 21 августа
- 20 сентября
- 19 октября
- 18 ноября
- 18 декабря
Простой ритуал со свечой
Чем более ответственно подойти к выполнению ритуала, тем больше шансов, что загаданное на месяц желание осуществится – такого мнения придерживаются все специалисты в области магии. Самый простой и доступный способ создания соответствующей атмосферы – уединиться в тихом помещении и зажечь свечу в то самое время, когда на небе рождается новый месяц, передает Rus.Media.
Под таинственное мерцание свечи нужно тщательно проанализировать свои мысли, отвлечься от посторонних идей и максимально сосредоточиться и только после этого загадывать желание. Считается, что силой мысли можно передать информацию во вселенную, где молодой месяц реализует весь свой энергетический потенциал.
Важно представить, что оно уже свершилось и почувствовать те эмоции, которые последуют за исполнением мечты. Далее пламя свечи необходимо задуть и постараться «отпустить» мечты, чтобы не мешать растущей луны в его «работы».
Месячный блокнот
Еще один популярный ритуал загадывания желаний на месяц – написать все, о чем мечтается, на чистом листе бумаги. Для этого метода понадобится красивая тетрадь или блокнот – это обязательное условие правильно проведенного обряда. Бумага белая символизирует чистоту помыслов и стремление к исполнению мечты.
В то время, когда начинается новолуние, следует записать все самые сокровенные мысли. Можно не ограничиваться чем-то одним, а попросить вселенную, чтобы сбылось несколько желаний. Главное – не показывать никому написанное, а еще лучше – спрятать блокнот в укромное местечко, где он будет защищен от посторонних глаз.
Важно, чтобы загадывания были сформулированы максимально точно и конкретно, вселенная не любит двояких толкований, а молодому месяцу легче выполнить четкий запрос. Когда пройдет некоторое время и наступит момент очередного новолуния, ритуалы можно повторить: проанализировать записи, вычеркнуть то, что сбылось, и загадать новые желания.
Треугольники
Исполнение желаний обещает еще один обряд, связанный с бумагой. Из красной цветной бумаги или картона следует вырезать несколько правильных треугольников, на каждом из которых написать заветную мечту. Все треугольники после этого необходимо сложить в чистый конверт (вершиной вверх), туда же поместить свою фотографию.
Нужно, чтобы фотография была связана с приятными воспоминаниями, выражение лица на ней было радостным, улыбающимся, счастливым. Если спрятать конверт в каком-то потаенном уголке, в южной части жилья, все загаданное непременно сбудется.
В первый день месяца можно налить полный стакан чистой воды и поставить его на окно, где он должен простоять целый месяц, до следующего новолуния. В момент ритуала рекомендуется произнести следующее заклинание: «Как полон этот стакан, так и у меня дом должен быть полон счастья!».
Как использовать новолуние для привлечения денег?
Многие мечтают о том, чтобы увеличить свой материальный достаток, и молодой идеально подходит для исполнения желаний, связанных с деньгами. В том, как правильно загадать заветное желание в новолуние, нет ничего сложного, нужно просто следовать рекомендациям опытных специалистов по магии.
Так, для привлечения денег потребуется большая бумажная купюра. Во время появления на небе молодого месяца необходимо подойти к окну и положить на подоконник банкноту, чтобы она смогла зарядиться энергией лунного света.
Даже в том случае, когда погода не отличается ясностью, и небо заволокли темные тучи, не стоит расстраиваться: новый месяц эффективно действует и сквозь «препятствия».
Чтобы исполнение мечты не заставило себя ждать, заряженную купюру нужно потратить на следующий же день.
Среди ритуалов, связанных с выполнением финансовых желаний новолуние, популярностью пользуется способ визуализации. Необходимо взять в руки деньги, чем больше, тем лучше. При этом не имеет значения, какие это будут банкноты – реальные или нарисованные от руки, главное – представить себя обладателем огромного состояния, испытать удовлетворение, принесенное богатством. Когда наступит новолуние, необходимо вслух или мысленно обратиться к месяцу с четкой просьбой – улучшить материальное положение.
Рекомендуется даже загадывать точную цифру, необходимую для полного удовлетворения потребностей. После проведения ритуала останется только подождать, когда молодой месяц проявит свою благосклонность к тому, кто загадал желание, и подарит его выполнения.
В новолуние можно взять банковскую квитанцию и заполнить ее на свое имя, вписав сумму, которая нужна для тех или иных целей. Квитанцию необходимо положить в красивый конверт белого, золотистого или серебристого цвета и спрятать от посторонних глаз. Чем более реальна просьбы, тем быстрее она сбудется. Как правило, выполнение занимает от 3-х до 7 дней. Кстати, вместо денег вселенная может прислать приятную «компенсацию» в виде находки или неожиданного подарка.
Новый месяц – лучший помощник в сердечных делах
Может растущий месяц помочь в любви, и как правильно загадывать желания на месяц, чтобы оно обязательно сбылось и помогло обрести счастье на личном фронте? Те, кто давно занимается гаданием и магией, знают, что момент новолуния идеально подходит для загадывания желаний, связанных со второй половинкой.
Так, найти взаимную любовь поможет следующий ритуал: нужно посмотреть на молодой месяц и сложить ладони домиком над глазами. Далее необходимо представить, что этот дом – семейный очаг, где очень уютно и комфортно живется двум любящим сердцам. Вселенная способна чувствовать все эмоции и угадывать мысли, поэтому те, кто искренне верит в чудо и исполнение желаний, могут смело рассчитывать на скорое исполнение задуманного.
Молодые девушки с давних пор знали, как загадать желание на новолуние, чтобы иметь успех у противоположного пола. В час, когда рождается луна, нужно несколько раз покрутиться вокруг своей оси, приговаривая при этом:
«Красивый месяц, млад месяц, увивай вокруг меня женихов, как я увиваюсь вокруг тебя!»
Загадать желание и обрести прекрасное самочувствие!
С этим человеком связано много примет и гаданий, связанных со здоровьем: растущая луна символизирует молодость и силу. Чтобы загадать желание на хорошее самочувствие, нужно выбрать крепкое дерево с густой кроной и крепкими ветвями.
Во время новолуния необходимо прийти к этому дереву, обвязать одну из ветвей красивой лентой и мысленно представить то, о чем мечтается. «Сотрудничество» небесного тела и стихии Земли может дать прекрасный результат и избавить «клиента» от многих заболеваний и недугов. При выполнении всех ритуалов есть одно обязательное условие – искренне верить и по-настоящему хотеть, чтобы каждая просьба к Вселенной осуществилась!