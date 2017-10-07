СБУ запретила въезд известному российскому рэперу
2017-10-07 07:27
СБУ запретила въезд известному российскому рэперу
Служба безопасности разглядела в выступлениях музыканта противоправные действия.
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СБУ запретила въезд в страну российского рэпера Вячеславу Машнову, известному под псевдонимом Гнойный, сообщает Rus.Media.
Указано, что Гнойный “незаконно пересекал границу Украины”, приехав в оккупированный Крым, где провел выступление.
При этом говорится, что рэпер также отметился резкими и оскорбительными высказываниями в адрес Украины.
“Сообщаем, что Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда указанной вами в запросе лицу”, — сообщается в ответе СБУ.
В документе нет информации, на какой срок рэпер стал персоной нон грата в Украине.