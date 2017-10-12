СБУ занялась подростками, которые написали военным в госпитале письма о «славу Новороссии»
2016-12-11 13:16
СБУ занялась подростками, которые написали военным в госпитале письма о «славу Новороссии»
Двое учеников харьковского колледжа написали анонимные письма в адрес военнослужащих, которые проходят лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
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По данному факту Управлением СБУ в Харьковской области была проведена проверка.
«В результате проверки оперативники установили двух непосредственных авторов писем. Ими оказались парень и девушка 16-ти и 15-летнего возраста, учащиеся Государственного профессионально-технического учебного заведения «Харьковское высшее профессиональное училище строительства». Оба являются местными жителями – Харькова и Харьковской области », – сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Как выяснилось, мотивом парня для написания письма стало личное неприязненное отношение к одному из добровольческих батальонов: в этом году у него возник конфликт с представителями добробата на почве футбольных предпочтений.
Он заверил, что это письмо адресовалось исключительно представителям указанного добровольческого батальона, а не всем воинам Вооруженных Сил Украины.
Мотивы действий девушки-участника устанавливаются. Сейчас она находится на больничном и находится по месту своего проживания – в одном из сел на Харьковщине.
«По результатам проведенной СБУ разъяснительно-профилактической работы, администрация учебного заведения применила меры дисциплинарного воздействия к классному руководителю учебной группы, где учатся авторы писем, а также к заместителю директора училища по воспитательной работе», – добавил Абдула.