СБУ задержала на взятке депутата Уманского горсовета

despravda | 23.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-22 07:23

СБУ задержала на взятке депутата Уманского горсовета
Оперативники СБУ задержали чиновника и его помощника возле центрального стадиона города при получении всей суммы взятки.

СБУ совместно с Уманской местной прокуратурой Черкасской области разоблачила на взятке одного из депутатов городского совета и его помощника, передает Rus.Media.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники вымогали деньги у местных предпринимателей за беспрепятственную торговлю во время иудейского праздника “Рош-Гашан”. Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновник требовал у владельца малого бизнеса 300 долларов США за “разрешение” на коммерческую деятельность в период массового пребывания хасидов-паломников в Умани”, – говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, депутат обложил “данью” большинство торговых точек, ориентированных на обслуживание приезжих.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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