СБУ задержала на взятке депутата Уманского горсовета
2017-09-22 07:23
СБУ задержала на взятке депутата Уманского горсовета
Оперативники СБУ задержали чиновника и его помощника возле центрального стадиона города при получении всей суммы взятки.
СБУ совместно с Уманской местной прокуратурой Черкасской области разоблачила на взятке одного из депутатов городского совета и его помощника, передает Rus.Media.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
“Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники вымогали деньги у местных предпринимателей за беспрепятственную торговлю во время иудейского праздника “Рош-Гашан”. Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновник требовал у владельца малого бизнеса 300 долларов США за “разрешение” на коммерческую деятельность в период массового пребывания хасидов-паломников в Умани”, – говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, депутат обложил “данью” большинство торговых точек, ориентированных на обслуживание приезжих.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.