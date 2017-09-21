СБУ вызвала на допрос кума Путина
2017-09-21 21:11
СБУ вызвала на допрос кума Путина
Медведчука хотят допросить о полетах в Россию в 2014-15 годах.
Служба безопасности Украины вызывает на допрос лидера Общественной организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина, передает Rus.Media.
Об этом заявил глава следственного управления СБУ Григорий Остафийчук после допроса экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко.
«Хотим заслушать Медведчука и, пользуясь случаем, через СМИ пригласить его к нам, чтобы он выполнил свой долг», – отметил следователь.
Бывшего председателя СБУ Валентина Наливайченко 21 сентября допросили в СБУ как свидетеля по делу о незаконных пересечениях государственной границы в 2014 – 2015 годах.
В этом производстве, в частности, установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение государственной границы Украины лидером ГО «Украинский выбор» Виктора Медведчука, который сделал несколько вылетов в Россию без прохождения пограничного и таможенного контроля.