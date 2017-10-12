СБУ предупреждает о масштабной кибератаки на госструктуры и частные компании
2017-10-12 12:11
СБУ предупреждает о масштабной кибератаки на госструктуры и частные компании
Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
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Служба безопасности Украины предупреждает о масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании, передает Rus.Media.
По данным СБУ, целью злоумышленников определенные крупные государственные и частные компании.
“Основная цель – нарушить штатное функционирование информационных систем, что может дестабилизировать ситуацию в стране. Специалисты СБ Украины получили данные, что атака может быть осуществлена с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобным кибератаке, проведенной в июне 2017 года”, – предупреждают в спецслужбе.
В СБУ предоставили рекомендации для предупреждения несанкционированного блокирования информационных систем:
– обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях;
– осуществить резервирование информации, которая обрабатывается на компьютерном оборудовании;
– обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т. ч. OS Windows всех без исключения версий.