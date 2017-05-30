СБУ задержала «фейковую» лесную мафию в погонах?
Служба безопасности Украины сегодня, 30 мая, обнародовала информацию о разоблачении на взятке начальника одного из управлений областной полиции и руководителя одного из райотделов. По их информации, злоумышленники организовали механизм получения взяток от руководителей ряда коммунальных предприятий лесной отрасли за беспрепятственную транспортировку лесоматериалов и спецтехники дорогами области. Мол, оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником в интересах двух полицейских партии лесопродукции стоимостью почти пятьдесят тысяч гривен. По этому поводу обратился за комментарием к начальнику сектора коммуникаций полиции Черниговщины Сергея Брыля. «В настоящее время все сотрудники, в том числе руководители служб и подразделений ГУНП в Черниговской области, находятся на своих рабочих местах. Информации об их задержании нет. Насколько мне известно, вчера некоторых сотрудников действительно вызвали в другие правоохранительные органы, где они предоставили исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Сейчас к проверке относительно возможного совершения противоправных действий данным сотрудниками подключились подразделения внутренней безопасности Национальной полиции Украины », – прокомментировал Сергей Брыль.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым