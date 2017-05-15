СБУ отреагировала на фильм-расследование относительно убийства Павла Шеремета

despravda | 15.05.2017 | Новости | Комментариев нет

Фигурант журналистского расследования о гибели Павла Шеремета, бывший работник Службы безопасности Украины Игорь Устименко, не работает в СБУ с апреля 2014 года и не работал в интересах СБУ в ночь перед смертью журналиста, заявил в Киеве понедельником, 15 мая глава СБУ Василий Грицак. Он также пояснил, что СБУ не может вызвать на допрос этого человека, поскольку спецслужба не ведет этого расследования.

“Дело расследуется Нацполициею … Мы общались с руководителем Нацполиции и окажем содействие тому, чтобы установить его (Устименко – Ред.) Место пребывания”, – сказал Грицак, которого цитирует “Интерфакс-Украина”. О том, что это уличенный журналистами человека вызывают “на допрос в правоохранительные органы” в понедельник, заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции 14 мая.
Ранее в СБУ заявляли, что за Павлом Шереметом перед его убийством сотрудники СБУ не следили.
Один из руководителей “Украинской правды” Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в центре Киева. Машина, в которой он передвигался, взорвалась, в результате чего журналист погиб на месте. Взрывчатку, как установили следователи, было заложено неизвестными лицами в ночь на день убийства Шеремета.
Напомним, что вероятная причастность Игоря Устименко к делу Шеремета была установлена ​​группой журналистов с портала OCCRP и Slidstvo.info, которые сняли фильм-расследование “Убийство Павла” о гибели белорусского журналиста, который последние годы своей жизни работал в Украине. Один из соавторов фильма-расследования Дмитрий Гнап рассказал о неудовлетворительной работе следствия и утверждения о возможной причастности СБУ к этому преступлению.

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