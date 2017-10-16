Сборная Украины с трудом обыграла команду Румынии в товарищеском матче
2016-05-29 23:06
Сборная Украины с трудом обыграла команду Румынии в товарищеском матче
Сборная Румынии забила четыре гола.
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РУМЫНИЯ 3: 4 УКРАИНА
Михаил Фоменко, который все еще определяется с окончательной заявкой Украины на Евро-2016, на товарищеский матч против Румынии в итальянском Турине выставил такой стартовый состав:
Пятов, Федецкий, Ракицкий, Хачериди, Шевчук, Рыбалка, Степаненко, Сидорчук, Ярмоленко, Коноплянка, Зозуля.
Украинцы первыми пропустили гол в свои ворота. Кешеру отдал пас Торже, а тот пушечным выстрелом пробил, Пятов не выручил – 1:0
Отыгрались “сине-желтые” под занавес первого тайма Шевчук навесил с левого фланга во вратарскую, голкипер румынской команды Тэтэрушану пролетел мимо мяча, а вот Роман Зозуля перехватил мяч и в подкате переправил в ворота – 1:1.
Во втором тайме Михаил Иванович подкорректировал состав сборной Украины: вместо Зозули вышел Селезнев, Федецкого заменил Бутко, вместо Рыбалки в игру вступил Зинченко, а вместо Хачериди – Кучер.
Одна из замен сыграла мгновенно: Зинченко перехватил мяч после ошибки защитника и низом пробил в дальний угол ворот – 1:2.
Увеличили отрыв украинцы на 55-й минуте, когда Ярмоленко отпасовал на линию штрафной, где Коноплянка в касание переправил мяч в сетку румынских ворот – 1:3.
А во время четвертого гола уже Коноплянка ассистировал Ярмоленко с левого фланга в штрафную, где Андрей уверенно пробил низом – 1:4.
А вот следующий отрезок игры был уже не столь оптимистичен для сборной Украины. На 75-й минуте Пятов не смог спасти после удара со штрафного с правого фланга – 2:4. А на 85-й минуте в тот же угол ворот мяч залетел после удара Станчу – 3:4. Это итоговый счет на табло в пользу Украины.
Отметим, что до конца матча Фоменко провел еще ряд замен – вместо Сидорчука вышел Ротань, а вместо Шевчука – Караваев.