Сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем против Турции
2017-08-31 07:02
Сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем против Турции
“Сине-желтые” встретились с болельщиками.
Во вторник, 29 августа, сборная Украины провела открытую тренировку на стадионе ОСК “Металлист” в Харькове в рамках подготовки к отборочному матчу чемпионата мира-2018, передает Rus.Media.
Сначала команда была условно разделена на две группы игроков. К первой группе, которой руководил главный тренер Андрей Шевченко, вошли футболисты группы атаки. Второй, оборонной, группой работал ассистент главного тренера Мауро Тассотті.
После разминки обе группы игроков выполняли упражнения на контроль мяча и тактику. Одной из самых интересных частей тренировки была двусторонняя игра.
После тренировки футболисты традиционно пообщались с болельщиками.
После 6 сыгранных туров в активе подопечных Андрея Шевченко 11 зачетных баллов и 4 позиция.