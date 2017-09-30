Сборная Украины летит в Исландию вместе с фанатами
2017-09-03 16:54
Сборная Украины летит в Исландию вместе с фанатами
Впервые болельщики полетят с командой в одном самолете.
В воскресенье, 3 сентября, после победного матча над Турцией, из Харькова в Рейкьявика отправляется самолет национальной сборной Украины по футболу. Вместе с командой и тренерским штабом на борту – и болельщики “Верные сборной”.
Впервые в истории украинского футбола на выездной матч фанаты летят одним самолетом вместе со сборниками и ФФУ. Такая договоренность была достигнута между “Верные сборные” и ФФУ, и она будет действовать не только на игру с командой Исландии, но и на другие выездные матчи “сине-желтых”.
“100 верных” отправятся на игру тремя рейсами. Два из них — самолеты Федерации футбола Украины, еще один — регулярный рейс, летящий из польского города Катовице.
В Рейкьявике болельщики традиционно откроют фан-посольство, которое будет оказывать всестороннюю поддержку украинским фанатам по любым вопросам. 5-го сентября в 17:00 отсюда стартует фан-марш к стадиону “Лейгардальсведлюр”, где состоится игра Исландия — Украина.
Кроме того, утром в день игры “Верные сборной” посетят местную детскую больницу, где помогут в оборудовании новой игровой комнаты для маленьких пациентов.
Матч Исландия — Украина состоится 5-го сентября в 21:45 по киевскому времени. Rus.Media