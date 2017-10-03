Сборная Украина – Хорватия: история противостояний
2017-10-03 15:48
Сборная Украина – Хорватия: история противостояний
Сборные Украины и Хорватии встретятся в заключительном туре группы I квалификационного раунда ЧМ-2018.
В понедельник, 9 октября, состоится поединок десятого тура квалификации ЧМ-2018, в котором сборная Украины примет на своем поле команду Хорватии, передает Rus.Media.
Стоит отметить, что, вероятнее всего, участники этой встречи разыграют путевку на ЧМ в Россию.
Представители Украины и Хорватии встречались между собой восемь раз, из которых четыре были сильнее “шашечных”, один раз праздновали успех украинцы, а также три встречи завершились вничью.
Все матчи между сборными Украины и Хорватии:
Хорватия – Украина 1:0 (Отборочные матчи ЧМ-2018, групповой раунд
Хорватия – Украина 2:2 (Отборочные матчи ЧМ-2010, групповой раунд)
Украина – Хорватия 0:0 (Отборочные матчи ЧМ-2010, групповой раунд)
Украина – Хорватия 1:1 (Отборочные матчи ЧМ-1998, плей-офф)
Хорватия – Украина 2:0 (Отборочные матчи ЧМ-1998, плей-офф)
Украина – Хорватия 1:0 (Отборочные матчи Евро-1996, групповой раунд)
Хорватия – Украина 4:0 (Отборочные матчи Евро-1996, групповой раунд)
Хорватия – Украина 3:1 (Товарищеские матчи)
Поединок 10-го тура группы I квалификационного раунда ЧМ-2018 Украина – Хорватия состоится 9 октября в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.