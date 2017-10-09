Сборная Хорватии прибыла в Украину
2017-10-08 08:22
Сборная Хорватии прибыла в Украину
Самолет с игроками сборной Хорватии за 48 часов до ключевого поединка отбора на ЧМ-2018 против Украины приземлился в аэропорту Борисполь.
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Официальный твиттер Федерации футбола Хорватии информирует, что сборная прилетела в Киев, где начнет подготовку к заключительному матчу группового турнира отбора ЧМ-2018 в группе I, передает Rus.Media.
Перед встречей Украина и Хорватия набрали по 17 очков, а лидирует в группе Исландия с 19 пунктами. Если исландцы дома обыграют Косово, то гарантируют себе прямую путевку на чемпионат мира. В этом случае команде Андрея Шевченко останется бороться только за вторую строчку и право сыграть в плей-офф.
Хорватия готовится к матчу без полузащитника Марцело Брозовича, который получил травму в игре с Финляндией. Точно не сыграет форвард Никола Калинич, а под вопросом участие нападающего Марио Манджукича.
Как информирует телеканал Футбол 1, игрок Ювентуса оказался в числе 25 футболистов заявки Хорватии.
Интересно, что Хорватия перед таким важным матчем рискнула заменить тренера: вместо Анте Чачича с сегодняшнего дня работает Златко Далич.
Есть проблемы с составом, и в Украины. Из-за перебора желтых не сыграют защитник Иван Ордец и нападающий Артем Кравец. Под вопросом участие защитника Ярослава Ракицкого, который пропустил игру с Косово.