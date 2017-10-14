Сбербанк ввел для населения комиссионные за оплату коммунальных платежей
2017-03-30 16:14
Сбербанк ввел для населения комиссионные за оплату коммунальных платежей
Сбербанк ввел комиссию на оплату коммунальных платежей через кассу.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Об этом сообщили пресс-служба банка, 30 марта, передает Rus.Media.
Комиссия будет разная для регионов. В Киеве она составит три гривны за один платеж. При этом через интернет-банкинг Ощад 24/7, терминалы банка, сайты коммунального сервиса и главного информационно-вычислительного центра платежи останутся без комиссии.
– Комиссия за коммунальные платежи в кассах банка зависит от наличия заключенных договоров между поставщиками услуг и банком и может незначительно отличаться в зависимости от региона, -сказано в сообщении.
Сбербанк планировал ввести оплату за коммуналку еще 1 декабря 2016 года, но отсрочил это решение после личного письма президента Петра Порошенко.