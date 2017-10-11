Савченко: Президент Порошенко делегировал Медведчука в минский процесс
2017-10-10 14:50
Савченко: Президент Порошенко делегировал Медведчука в минский процесс
Надежда Савченко прокомментировала роль Виктора Медведчука в минском процессе.
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Народный депутат Украины Надежда Савченко в интервью программе «Бацман» прокомментировала роль Виктора Медведчука в минском процессе, передает Rus.Media.
«Президент Порошенко делегировал Медведчука в минский процесс. Поэтому давайте все вопросы и знакомства «агента» Медведчука и Кремля переадресуем Порошенко», — сказала Савченко.
«Я понимаю, что если бы Медведчука не было, его надо было бы придумать: он — «чистое зло». А на «чистое зло» проще списать все недостатки своей работы. Это я про украинскую власть. Не я знакома с Медведчуком — с ним знаком весь украинский парламент, большая его часть», — добавила нардеп. Также она прокомментировала заявление, что она — «проект Медведчука».
«В конце концов, когда я познакомлюсь с Виктором Медведчуком, наверное, я заявлю об этом публично. К тому времени я не могу понять, как можно обсуждать то, чего нет», — заявила Савченко, добавив, что Медведчука знает ее сестра Вера.
«Она общалась с ним, когда увольнял меня. Она помогала родителям других пленных держать контакт… Она не говорит, что знает его как человека. Они же не говорили с ним за чашкой чая, у них были короткие встречи, и говорили они о основном. Вера говорит о том, что то, что он говорил, он выполнял», — уточнила депутат.