Савченко едва не разбилась в ДТП под Николаевом

despravda | 27.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-26 20:38

Савченко едва не разбилась в ДТП под Николаевом
У нее ушиб грудной клетки и шейного позвонка.

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко попала в ДТП недалеко от Николаева, передает Rus.Media. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

Савченко рассказала, что сегодня утром она ехала по трассе Н14. вместе со своей сестрой Верой и помощницей Проторченко Татьяной. И из-за плохих дорог их транспортное средство въехал в яму «глубиной до капота», в результате чего, они получили травмы.

«Мой помощник от удара получила травму головы с глубоким рассечением, а я – ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности», – написала Савченко.

Также она отметила, что трасса находится в ужасном состоянии.

«Задаю вопрос премьер-министру Гройсману. Где те дороги, которые вы ремонтируете, что показывают по телевизору? На Марсе? А по всей Украине когда начнете дороги чинить? Особенно те, которые являются артериями экономики Украины?», – обратилась нардеп к главе правительства Украины.

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