Савченко едва не разбилась в ДТП под Николаевом
2017-09-26 20:38
Савченко едва не разбилась в ДТП под Николаевом
У нее ушиб грудной клетки и шейного позвонка.
Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко попала в ДТП недалеко от Николаева, передает Rus.Media. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.
Савченко рассказала, что сегодня утром она ехала по трассе Н14. вместе со своей сестрой Верой и помощницей Проторченко Татьяной. И из-за плохих дорог их транспортное средство въехал в яму «глубиной до капота», в результате чего, они получили травмы.
«Мой помощник от удара получила травму головы с глубоким рассечением, а я – ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности», – написала Савченко.
Также она отметила, что трасса находится в ужасном состоянии.
«Задаю вопрос премьер-министру Гройсману. Где те дороги, которые вы ремонтируете, что показывают по телевизору? На Марсе? А по всей Украине когда начнете дороги чинить? Особенно те, которые являются артериями экономики Украины?», – обратилась нардеп к главе правительства Украины.