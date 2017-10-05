Савченко «нокаутировала» микрофон Турчинова

despravda | 05.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-05 20:39

Савченко «нокаутировала» микрофон Турчинова
Народный депутат Надежда Савченко выхватила микрофон у секретаря СНБО Александра Турчинова.

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Появились новые подробности драки в стенах Верховной Рады, передает Rus.Media.

В частности, известно, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко выхватила микрофон у секретаря СНБО Александра Турчинова, когда тот говорил о блокировании президиума.

Единственное, что успел сказать Турчинов: «Происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором. Все, кто это делает, сознательно или не сознательно…».

В этот момент Савченко выкрутила микрофон в свою сторону и попыталась что-то сказать, но ее (микрофон) уже отключили.

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