Сара Джессика Паркер и ее 13 цветочных платьев (фото)
2017-10-03 21:47
Сара Джессика Паркер и ее 13 цветочных платьев (фото)
На вечеринке Airbnb в Бруклине она появилась в платье с мелкой плиссировки длины миди с объемными рукавами-фонариками.
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Актриса Сара Джессика Паркер большая поклонница цветочного принта, передает Rus.Media. В нарядах с этим рисунком она снималась в сериале “Развод”, съемки которого проходили летом, и не расстается с ним и с приходом осени. Так, на вечеринке Airbnb в Бруклине она появилась в платье с мелкой плиссировки длины миди с объемными рукавами-фонариками.
Чаще всего в паре с цветочным принтом актриса выбирает наряды Х-силуэта и длиной миди, идеально подчеркивает ее изящные лодыжки. Среди ее фаворитов ультра-женственные наряды Dolce & Gabbana и Erdem. Причем, цветы Паркер выбирает совершенно разные – от мелких бутонов, хаотично рассыпанные по платью, до больших композиций, которые любую другую превратили бы в клумбу. Нередко она появляется и в платьях с набивным рисунком, на которых цветы угадываются лишь при очень близком рассмотрении.