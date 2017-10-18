Санса из «Игры престолов» выходит замуж! Посмотри в последний раз на ее горячие фото
2017-10-17 19:10
Санса из «Игры престолов» выходит замуж! Посмотри в последний раз на ее горячие фото
Надеемся, актрисе больше повезет с мужчиной, чем ее героиню в сериале!
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Актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк, выложила в «Instagram» кольцо и отметила на фото своего жениха — поп-певца Джо Джонаса, передает Rus.Media. С Джонасом Софи встречается с 2016 года.
Фанаты «Игры престолов» (и просто неравнодушные к судьбе Софи Тернер люди) не могли не отметить сходство Джо Джонаса и главного сторонника ее героини Сансы Старк — Мизинца.
Все, кто смотрел «Игры престолов», в курсе, что семейная жизнь Сансы Старк складывалась не очень удачно: она была помолвлена с сумасшедшим садистом Джоффри Баратеон (который к тому же приказал убить ее отца), вышла замуж за карлика Тириона Ланнистера, а потом за еще одного сумасшедшего садиста — Рамси Болтона. И это не считая мелочей типа притязаний Мизинца, который хоть не садист и вроде не карлик, но старше ее в два раза и, чего скрывать, негодяй еще тот!
Надеемся, что с Джо Джонасом Софи Тернер повезет больше (в принципе, после вышеупомянутого это не так сложно). Но зря рисковать нельзя. Поэтому предлагаем полюбоваться самыми горячими фотографиями Софи Тернер про запас!