Санкции продолжаются: Трамп запретил гражданам восьми стран въезд в США
2017-09-25 09:38
Санкции продолжаются: Трамп запретил гражданам восьми стран въезд в США
Новые ограничения начинают действовать с 18 октября.
Президент США Дональд Трамп обнародовал новые ограничения на въезд в США для граждан Чада, Ирана, Ливии, Северной Корее, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена, передает Rus.Media.
Чад, Северная Корея и Венесуэла – новички в списке стран, на граждан которых распространяются ограничения. Новые ограничения варьируются в зависимости от страны: речь идет также о поэтапный подход к вводу их в действие.
Новые ограничения начинают действовать с 18 октября.
Трамп уже прокомментировал свое решение. Он объяснил невозможностью его безопасного отбора иммигрантов. “Мой приоритет номер один – сделать так, чтобы Америка была в безопасности. Мы не будем принимать в нашу страну тех, кого не сможем обеспечить безопасный отбор”, – написал хозяин Белого дома в Twitter.