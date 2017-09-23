Самый вкусный пирог с яблоками: пошаговый рецепт с фото

despravda | 23.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2016-11-12 13:57

Самый вкусный пирог с яблоками: пошаговый рецепт с фото
Заметно больше времени уйдет на приготовление яблочной выпечки из песочного теста (так как и само тесто и начинка требуют тщательного внимания к себе), но результат действительно того стоит!

Яблоки – уникальные фрукты!

Универсальные и доступные, на кухне они могут творить с блюдами настоящие чудеса.

Это касается как выпечки, так и десертов.

Чего только стоит запеченный с яблоками рождественский гусь или обычная шарлотка к чаю, вкус которой многие отдают предпочтение различным сложным тортов.

Но из выпечки готовят не только шарлотку, но и другие рецепты.

Далее приведем несколько вариантов, чтобы вы определились и испекли самый вкусный пирог с яблоками.

Яблоки: какие сорта лучше всего подходят

Если говорить о выпечке с яблоками, то одна из главных составляющих успеха – правильно выбранный сорт.

 

Из песочного теста

Заметно больше времени уйдет на приготовление яблочной выпечки из песочного теста (так как и само тесто и начинка требуют тщательного внимания к себе), но результат действительно того стоит!

Для теста 3 желтка смешать с 50 гр. сахара, добавить 200 гр.мягкого сливочного масла, 350 гр.муки, замесить тесто, разделить на 3 части и отправить его на 1 час в холодильник.

В это время заняться начинкой.

Нарезанные дольками яблоки обжарить на сливочном масле с сахаром и протушить до полного испарения жидкости.

На один слой массы выложить остывшую начинку, сверху покрыть слоем взбитых желтков (3 шт), накрыть вторым слоем, а третий натереть на терке в качестве декора.

Время выпечки – 40 минут при 180 градусах.

Пирог с яблоками и творогом

С аналогичным тестом можно приготовить очень вкусный творожно-яблочный пирог.

Главное его отличие от предыдущего рецепта сырный слой, который помещается в начинке между слоем яблок и белков.

Готовится он так:

  • Три желтка нужно взбить с 100 гр.сахара, 150 гр. сметаны, 500 гр. нежирного сыра, 40 гр. крахмала, капнуть лимонного сока.
  • Выпекать его нужно немного дольше (как минимум 50 минут) при температуре 2000С.

    • «Модные» яблочные рецепты

    Достаточно хлопотный, но очень оригинальный и красивый яблочный десерт с меренгой (проще говоря, с безе).

    Рецептов такой выпечки сейчас появилось довольно много, вот один из них, на основе маргарина.

    Его понадобится 1 пачка (200 грамм), а к нему:

    • 4 яйца;
    • 1,5 стакана сахара;
    • 2-3 стакана муки;
    • 1 ч. л. разрыхлителя, ну и, конечно, яблоки (не менее 5 штук).

    Старинный рецепт пасхального сдобного кулича. Много людей сами пекут куличи на праздник и потом с ними идут в церковь. Конечно, выпечка, сделанная своими руками, несравнима с покупной.Статья http://notefood.ru/pitanie/obshhie-voprosy/skolko-varit-govyadiny.html посвящена такому вопросу, как приготовление говядины, а точнее ее варке. Давайте вместе разберемся в количестве времени, необходимом для получения мягкого говяжьего мяса.

    Желтки нужно взбить с 1 ст. сахара, добавить размягченный маргарин, просеянную муку и разрыхлитель.

    Сформировать основу сдобы с бортиками, выложить натертые яблоки с сахаром и выпекать 40 минут при 180-200 градусах, когда подрумянится – сразу достать, а температуру в духовке уменьшить до 100 градусов.

    Взбить белки с сахаром, аккуратно выложить на десерт и отправить в духовку до момента начальной стадии запекания меренги-безе.

    А теперь внимание!

    Мы подготовили для вас видео-сюжет с приготовлением венского яблочного пирога.

    Готовьте с удовольствием!

    В мультиварке

    Среди современных кулинарных рецептов, нельзя обойти вниманием те, которые предназначены для мультиварок.

    И яблочные пироги – не исключение.

    Прекрасный бисквит с яблоками получается из такого простого рецепта:

  • 3 яйца тщательно взбить с 1 стаканом сахара, щепоткой соли и ванилином.
  • Добавить 1 стакан просеянной муки, перемешать.
  • В смазанную маслом чашу мультиварки вылить половину теста, выложить плотный слой яблочных долек, залить оставшимся тестом и сверху выложить еще немного яблок. Оставить в режиме «Выпечка» на 60 минут.

    • «Неувядающая» шарлотка

    Классической пропорцией ингредиентов для шарлотки можно назвать такой состав:

    • сахар и мука – 300 грамм;
    • яйца-4 штуки;
    • крахмал – 50 грамм;
    • яблоки – 5 штук;
    • изюм – 1 стакан;
    • разрыхлитель – 1 ч. л.;
    • коньяк – 2 ст. ложки;
    • корица – половина ч. л..

    Сначала нужно подготовить яблоки.

    Нарезать их ломтиками в 2 см, сбрызнуть лимонным соком, добавить корицу и коньяк и оставить в таком маринаде на 10 минут.

    Замочить на 5 минут изюм в кипятке.

    Тесто готовится просто.

    Если даже какие-то из описанных рецептов на первый взгляд кажутся сложными, на самом деле это не так, немного практики – и все получится.

    В том же и заключается уникальность яблочных пирогов, что простая и вкусная начинка всегда «спасет» даже не совсем удачное тесто.

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