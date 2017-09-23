Самый вкусный пирог с яблоками: пошаговый рецепт с фото
2016-11-12 13:57
Самый вкусный пирог с яблоками: пошаговый рецепт с фото
Заметно больше времени уйдет на приготовление яблочной выпечки из песочного теста (так как и само тесто и начинка требуют тщательного внимания к себе), но результат действительно того стоит!
Яблоки – уникальные фрукты!
Универсальные и доступные, на кухне они могут творить с блюдами настоящие чудеса.
Это касается как выпечки, так и десертов.
Чего только стоит запеченный с яблоками рождественский гусь или обычная шарлотка к чаю, вкус которой многие отдают предпочтение различным сложным тортов.
Но из выпечки готовят не только шарлотку, но и другие рецепты.
Далее приведем несколько вариантов, чтобы вы определились и испекли самый вкусный пирог с яблоками.
Яблоки: какие сорта лучше всего подходят
Если говорить о выпечке с яблоками, то одна из главных составляющих успеха – правильно выбранный сорт.
Из песочного теста
Заметно больше времени уйдет на приготовление яблочной выпечки из песочного теста (так как и само тесто и начинка требуют тщательного внимания к себе), но результат действительно того стоит!
Для теста 3 желтка смешать с 50 гр. сахара, добавить 200 гр.мягкого сливочного масла, 350 гр.муки, замесить тесто, разделить на 3 части и отправить его на 1 час в холодильник.
В это время заняться начинкой.
Нарезанные дольками яблоки обжарить на сливочном масле с сахаром и протушить до полного испарения жидкости.
На один слой массы выложить остывшую начинку, сверху покрыть слоем взбитых желтков (3 шт), накрыть вторым слоем, а третий натереть на терке в качестве декора.
Время выпечки – 40 минут при 180 градусах.
Пирог с яблоками и творогом
С аналогичным тестом можно приготовить очень вкусный творожно-яблочный пирог.
Главное его отличие от предыдущего рецепта сырный слой, который помещается в начинке между слоем яблок и белков.
Готовится он так:
«Модные» яблочные рецепты
Достаточно хлопотный, но очень оригинальный и красивый яблочный десерт с меренгой (проще говоря, с безе).
Рецептов такой выпечки сейчас появилось довольно много, вот один из них, на основе маргарина.
Его понадобится 1 пачка (200 грамм), а к нему:
- 4 яйца;
- 1,5 стакана сахара;
- 2-3 стакана муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя, ну и, конечно, яблоки (не менее 5 штук).
Старинный рецепт пасхального сдобного кулича. Много людей сами пекут куличи на праздник и потом с ними идут в церковь. Конечно, выпечка, сделанная своими руками, несравнима с покупной.Статья http://notefood.ru/pitanie/obshhie-voprosy/skolko-varit-govyadiny.html посвящена такому вопросу, как приготовление говядины, а точнее ее варке. Давайте вместе разберемся в количестве времени, необходимом для получения мягкого говяжьего мяса.
Желтки нужно взбить с 1 ст. сахара, добавить размягченный маргарин, просеянную муку и разрыхлитель.
Сформировать основу сдобы с бортиками, выложить натертые яблоки с сахаром и выпекать 40 минут при 180-200 градусах, когда подрумянится – сразу достать, а температуру в духовке уменьшить до 100 градусов.
Взбить белки с сахаром, аккуратно выложить на десерт и отправить в духовку до момента начальной стадии запекания меренги-безе.
А теперь внимание!
Мы подготовили для вас видео-сюжет с приготовлением венского яблочного пирога.
Готовьте с удовольствием!
В мультиварке
Среди современных кулинарных рецептов, нельзя обойти вниманием те, которые предназначены для мультиварок.
И яблочные пироги – не исключение.
Прекрасный бисквит с яблоками получается из такого простого рецепта:
«Неувядающая» шарлотка
Классической пропорцией ингредиентов для шарлотки можно назвать такой состав:
- сахар и мука – 300 грамм;
- яйца-4 штуки;
- крахмал – 50 грамм;
- яблоки – 5 штук;
- изюм – 1 стакан;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- коньяк – 2 ст. ложки;
- корица – половина ч. л..
Сначала нужно подготовить яблоки.
Нарезать их ломтиками в 2 см, сбрызнуть лимонным соком, добавить корицу и коньяк и оставить в таком маринаде на 10 минут.
Замочить на 5 минут изюм в кипятке.
Тесто готовится просто.
Если даже какие-то из описанных рецептов на первый взгляд кажутся сложными, на самом деле это не так, немного практики – и все получится.
В том же и заключается уникальность яблочных пирогов, что простая и вкусная начинка всегда «спасет» даже не совсем удачное тесто.