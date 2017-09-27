Самый мощный в истории планеты ураган дошел до Мексики
2015-10-24 15:44
Самый мощный в истории планеты ураган дошел до Мексики
Центр урагана "Патрисия" п'девятой – максимальной – категории по шкале Саффира-Симпсона достиг территории Мексики
Центр урагана “Патрисия” пятой – максимальной – категории по шкале Саффира-Симпсона достиг территории Мексики. Циклон вышел на континент в районе Плайя-Перула в штате Халиско на тихоокеанском побережье. Диаметр глаза бури равен примерно 9 км. Сообщения о жертвах среди населения пока не поступали. Скорость ветра урагана достигает 70 метров в секунду.
Последствия удара самого мощного в истории планеты урагана могут быть катастрофическими. Для минимизации убытков в особо уязвимые районы были направлены тысячи спасателей и военных, в том числе инженерные части со специальной техникой.
Силы гражданской обороны Мексики эвакуировали из прибрежных районов тысячи туристов и десятки тысяч местных жителей. Для их размещения были оборудованы сотни приютов. Ураган обрушил на прибрежные районы многометровые волны и мощные ливни. Ожидается, что всего за 48 часов может выпасть до полугодовой нормы осадков, что неминуемо грозит затоплениями и сходом оползней.
Ожидается, что “Патрисия” пройдет над штатами Халиско, Колимы, Наярит, Сакатекас и Коауила и даже может дойти до территории США. Однако специалисты прогнозируют, что на этом пути циклон значительно ослабнет и станет ураганом второй категории или даже тропическим штормом.