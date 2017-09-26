Самый дорогой шоколад в мире, который жалко есть (Фото)
2017-09-26 13:22
Самый дорогой шоколад в мире, который жалко есть (Фото)
Это топ-25 самого дорогого шоколада в мире.
Сколько, по-вашему, стоит самый дорогой шоколад в мире? Вы купили его, если бы у вас была гарантия, что это лучший шоколад, который вы когда-либо пробовали?
Некоторые, наверное, так бы и поступили. Первыми, кто начал употреблять шоколад, ацтеки были где-то в 1900 году до нашей эры. Сначала это был напиток со специями. Но в 16-ом веке шоколад попал в Европу, где в него стали добавлять сахар. Через некоторое время высший класс уже наслаждался напитком, который очень напоминал шоколад, который мы все знаем и любим сегодня. Несмотря на то, что большинство считают шоколад необходимым продуктом, он по-прежнему остается предметом роскоши, а в мире продается шоколада на сумму более 100 миллиардов долларов.
Итак, сколько вы потратили бы на этот предмет роскоши? Узнайте в нашем сегодняшнем списке. Это топ-25 самого дорогого шоколада в мире.
25. Конфета La Madeline au Truffe от Knipschildt – шоколадный трюфель стоимостью 250 долларов. Он изготовлен из темного шоколада Valrhona и трюфельного масла (а также обычного сахара, сливок и ванили). Масло трюфеля производят из французского трюфеля Перигор (French Perigord) и стоит до 1000 долларов за 450 р. Изготовление каждой такой конфеты занимает до двух недель, и проводятся они исключительно на заказ.
24. Шоколадные конфеты Vosges, стоимостью 69 долларов за 450 г, отличаются уникальными вкусовыми сочетаниями, такими как шоколад, бекон и кокос, или индийский карри с молочным шоколадом. Угощайтесь.
23. В конце 2014 года за 260 долларов США вы смогли бы приобрести 50-граммовую шоколадную плитку To’ak 2014 Harvest Rain. Эта новинка состояла из 81% темного шоколада, сертифицированного Министерством сельского хозяйства США (USDA), и выпускалась в коробке, изготовленной из испанского вяза, на которой был выгравирован индивидуальный номер плитки, так как всего их было произведено 574 штуки. К шоколаду прилагалось 116-страничный буклет, чтобы вы могли его прочитать на досуге и напомнить себе, зачем вы потратили 260 долларов на плитку шоколада. Кстати, единственными ингредиентами, из которых состояла плитка, были какао и сахар.
22. Стоимость конфет Richart’s Intense Valentine Gourmet Chocolates составляет 77 долларов за коробку из 49 конфет. Главное разочарование заключается в том, что конфет 49, а не 50, что невыносимо для тех, у кого сильно развито чувство симметрии, им придется съесть конфеты очень быстро, чтобы справиться с этим. Тем не менее, эти конфеты – легально произведенный французский шоколад, а каждая конфета обладает одним из 7 необычных вкусов/ароматы: цветочный, пряный, ароматом, вкусом бальзама, поджаренным, фруктовым или травяным. Сама коробка для вашего Валентина идет с пластиной из темного шоколада, так что ее вполне можно посчитать, как 50-ю конфету.
21. Godiva – достаточно популярный шоколадный бренд, который может похвастаться магазинами почти в каждом крупном торговом центре США. Но время от времени они выпускают коллекцию шоколада по-настоящему высокого класса. В данном случае, это коллекция “G”, что состоит из 15 конфет и оценена в 120 долларов США за 450г.
20. Шоколад Amendei’s Prendim проводится в Тоскане первой в мире женщиной-шоколадницей, Сесилией Тессеры (Cecilia Tessieri). К счастью, американские покупатели могут приобрести шоколад почтой или в магазине Нью-Йорка, всего за 55 долларов за плитку.
19. Пьер Марколини (Pierre Marcolini) немного перфекционист, и поэтому контролирует каждый шаг производства шоколада, который носит его имя, внося такие коррективы, которые считает нужными. Средняя стоимость шоколада Pierre Marcolini составляет 102 доллара США за 450 р.
18. Цене всего 13 долларов за плитку, шоколад Good & Evil Bar от Eclat Chocolate, выпущенный в 2013 году, не является самым дорогим в этом списке, но зато он один из самых интересных. Мастер-шоколадник Кристофер Кертин (Christopher Curtin) был вдохновлен дружбой известного американского путешественника, шеф-повара Энтони Бурдена (Anthony Bourdain) с его французским коллегой Эриком Рипертом (?ric Ripert). В настоящее время Chocolate Eclat выпустил упаковку шоколадных чипсов за 18 долларов.
17. Если вам посчастливится посетить центр Walt Disney World, отправляйтесь в Дисней Спрингс (Disney Springs). Там есть небольшой магазин под названием The Ganachery, и их маленькие конфеты производятся прямо там в магазине из лучших ингредиентов. Стоимость одной конфеты начинается с 3 долларов США. Да, это довольно дорого по сравнению с шоколадной плиткой Hershey, но и бутылка французского вина намного дороже, чем 2-х литровая бутылка содовой.
16. Если вы не можете понять, в чем разница между плиткой шоколада hershey’s и великолепным, сделанным вручную шоколадом, не переживайте. В Hershey тоже есть плитка за 50 долларов. И это 2 кг 250 г шоколада hershey’s.
15. Знаменитый шеф-кондитер Жак Торрес (Jacques Torres) за время своей карьеры заработал себе прозвище “Мистер Шоколад”, поэтому вполне логично, что у него есть своя линия шоколадных конфет. Коробка из 50 штук стоит 75 долларов США. Он также продает элитное шоколадное печенье по цене 18 долларов за упаковку (в упаковке 6 штук).
14. Вот брауни, который стоит 1000 долларов. Его называют Экстраординарным Брауни (Brownie Extraordinaire) и подают в одном из ресторанов Атлантик Сити – Брюль (Brule). Десерт изготовлен из темного шоколада и итальянского фундука и подается с бокалом очень дорогого вина, которое вызывается Quinta do Novel Nicional.
13. Узнав, что они стоят больше 1 миллиона долларов, вы решите, что конфеты Le Chocolat Box – самый высококлассный шоколад в мире. Однако, все дело в коробке. Фактически это ювелирные изделия от компании Simon Jewelers, стоимостью в миллион долларов, упакованные в коробку с качественным шоколадом. Каждая коробка может различаться как каратами, так и вкусом конфет.
12. Wispa Gold Wrapped Chocolate – это … хороший шоколад от компании Кадбери (Cadbury). Ценность шоколад не в нем самом, а в съедобной золотой обертке, что поднимает его стоимость до 1 628 долларов США. Однако, вы вполне можете удивиться, почему цена такая высокая. Ведь вы платите не за шоколад, а за обертку, которую не сможете носить в дальнейшем как украшение.
11. Первым венесуэльским производителем шоколада, расположенным в США, является компания Chuao Chocolatier. Это название вдохновлено известным регионом Венесуэлы, где выращивают какао. 450 г их шоколада стоит около 80 долларов США.
10. Компания Richard Donnelly Chocolates была основана в 1988 году ее тезкой. Она находится в Санта Круз, а шоколад производится вручную. 450 г их изысканных конфет обойдутся около 76 долларов США.
9. Точно имитируют роскошные сигары, вплоть до запаха, шоколадные конфеты Aficionado’s Collection Chocolates от компании House of Grauer’s стоили 275 долларов за коробку.
8. Основана в 1800 году и является официальным поставщиком французского Королевского двора с 1918 года, Компания Debauve & Gallais знает, как сделать хороший шоколад. Их шоколад, как и ранее, осуществляется из самых качественных ингредиентов со всего мира без использования консервантов и искусственных красителей. Стоит шоколад около 94 долларов за 450 р.
7. В 2008 году элитный универмаг Harrods и ливанская шоколадная компания Patchi выпустили шоколадные конфеты, украшенные кристаллами Сваровски. Для упаковки конфет использовался индийский и китайский шелк ручной работы, цена которого составляет 10 000 долларов.
6. Возможно, этот элитный шоколад – один из самых известных в мире. Frrrozen Haute Chocolate от компании Serendipity 3 представляет собой горячий шоколад с 28 экзотических и редких видов какао бобов, лист золота и конфету La Madeleina Au Truffle сверху. Кроме того, само блюдо изготовлено из золота и бриллиантов, ложка сделана из золота, а вокруг основания блюда обернут золотой браслет с бриллиантами. Вы можете забрать с собой браслет и золотую ложку. Стоит это удовольствие 25 000 долларов. Серьезно, за эти деньги вы могли бы построить школу или выкопать дюжину колодцев в стране третьего мира.
5. Noka Chocolate была американской шоколадной компанией, которая, увы, вышла из бизнеса в 2011 году. Но она все еще заслуживает того, чтобы быть отмеченной за свою шоколадную коллекцию отеле vintages, выпущенную в 2006 году. Конфеты стоили 854 доллара США за 450 р. Они были сделаны из интригующих ингредиентов со всего мира, и (ныне несуществующая) компания была настолько дерзкой, чтобы заявить, что их продукты для тех, кто не робкого десятка.
4. Швейцарский шоколад DeLaf?e of Switzerland’s Gold Chocolate Box выпускается с золотой монетой Швейцарского Национального Банка, которую чеканили в период между 1910 и 1920 годами. Кроме того, на каждую из 8 шоколадных конфет наносится вручную золотой лист. Поэтому такая коробка стоит 330 долларов США.
3. Самое дорогое не драгоценное шоколадное яйцо называлось “Золотое крапчатое яйцо”. Она весила 49 кг 500 г и было куплено за более чем 10 000 долларов. Понадобилось три дня и семь шоколадников, чтобы приготовить шоколад с различными вкусами, такими как розмарин, японский черный уксус, ягоды можжевельника, а также съедобный золотой лист. Большое яйцо украшено 12 небольшими яйцами, 20 маленькими шоколадными батончиками и 5 белыми цветами.
2. DeLaf?e – один из тех элитных брендов, о котором большинство людей среднего и низшего класса даже не слышали. Как вы уже поняли из истории с коробкой из золотой монетой, бренд пользуется большой популярностью у элиты. В самом деле, основное его направление – все, что связано с золотом: будь то еда, временные татуировки и др. чем непосредственно шоколад. В данном случае они выпустили шоколад без монеты, а он покрыт листом 24-каратного золота письмом. Всего две небольшие шоколадки стоят 57 долларов США.
1. To’ak – компания, которая выпустила в 2014 году шоколад за 260 долларов США, также предлагает шоколад за 365 долларов, который 3 года выдерживался во французской дубовой коньячной бочке. Эта компания очень серьезно относится к своему шоколаду, и использует какао-бобы под названием “Nacional” из Эквадора, происхождение которых можно проследить вплоть до первых окультуренных какао-деревьев. Они ферментируют и пробуют свой шоколад так же, как виноделы пробуют вино, поскольку оба эти продукта содержат танины и другие флавоноиды, которые определяют их вкус. Буклет, который дополняет каждую плитку, что позволяет глубоко проникнуть в науку о шоколад, а в каждую коробку вложена специальная дегустационная посуда для “ритуала”. Это удивительный, редкий, сделанный вручную шоколад, где каждой детали уделено внимание.