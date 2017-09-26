Самый богатый китаец подарил девушке двухметрового плюшевого мишку. Но она все равно его отвергла
26.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-26 21:20
Самый богатый китаец подарил девушке двухметрового плюшевого мишку. Но она все равно его отвергла
Юноша привез двухметровый подарок в университет на своем автомобиле.
В Китае студент подарил девушке, к которой испытывал симпатию, огромного плюшевого медведя, передает Rus.Media.
Несмотря на подарок, девушка отвергла поклонника. Правда, оставила себе медведя.
Некоторые пользователи китайской соцсети Weibo предположили, что сцена с медведем — постановочная, и могла быть использована, как вирусная реклама. Неясно, кто стоит за рекламой — огромных плюшевых медведей производит американская компания Costco, в которой нет магазинов в Китае.