Самый бесполезный аэропорт мира будет принимать регулярный рейс
2017-10-15 17:51
Самый бесполезный аэропорт мира будет принимать регулярный рейс
За просчеты конструкторов авіагавань на острове Святой Елены не могла принимать крупные лайнеры.
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Первый регулярный пассажирский авиарейс принял 14 октября аэропорт, расположен на принадлежащем Великобритании острове Святой Елены, который считается наиболее удаленных от материков клочком земли, передает Rus.Media.
На острове приземлился лайнер южноафриканской компании SA Airlines, совершил шестичасовой перелет из Йоханнесбурга. На борту самолета находилось 78 человек. Планируется, что этот рейс станет еженедельным.
На острове Святой Елены проживает около 4,5 тысячи человек. Строительство аэропорта обошлось казне Великобритании в 285 миллионов фунтов стерлингов, но при этом конструкторы допустили ряд просчетов и из-за этого аэропорт не мог принимать большие воздушные судна. Это стало причиной того, что в британских СМИ авіагавань получила название «самой бесполезной в мире».
Впервые пассажирский самолет приземлился в аэропорту только через год после его постройки, в мае 2017-го.
Остров Святой Елены известен благодаря тому, что на нем свои последние годы провел в изгнании Наполеон Бонапарт.
Туристическая индустрия острова в большой степени основана именно на этом аспекте его истории.