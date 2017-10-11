Самые загадочные болезни, встречающиеся у людей, и о том, как они с этим живут!
2017-10-11 15:35
Самые загадочные болезни, встречающиеся у людей, и о том, как они с этим живут!
Люди с редкими медицинскими проблемами.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Несмотря на то что на дворе XXI век, в разных областях науки все еще остались неразгаданные тайны. В частности, в медицине. Рассказываем о самых загадочных болезнях, которые встречаются у людей, и о том, как они с этим живут, передает Rus.Media.
Мальчик, который никогда не спит
Ретт Ламб был почти обычным 3-летним ребенком. Необычное в нем было только одно — он никогда не спал. И речь идет не об обычных детских капризов и проблемы с засыпанием, совсем нет. Он в прямом смысле слова никогда не спал. Родители вынуждены были сидеть с Реттом всю ночь, потому что он буквально не смыкал глаз.
Это отражалось на его характер и поведение. Шеннон Лэмб, мама Ретта, рассказывала: «Он мог ударить, укусить или разгромить все вокруг, и я никогда не знала, что он выкинет в следующую минуту».
Ретт страдает от редкого заболевания — мальформации Киари, из-за которого часть мозга, что отвечает за сон, была ущемлена и не содержалась в черепной коробке. В свои три года Ретт вел себя примерно как однолетнее, но после успешной операции к Ретту вернулись радость жизни и возможность спать по ночам.
Аллергия на воду
Другими словами — аквагенная крапивница. Семнадцатилетняя Александра Аллен обнаружила у себя странные симптомы в двенадцать лет. Болезнь, диагностированная врачами, заставила ее отказаться от своей детской мечты стать морским биологом.
Первая аллергическая реакция появилась, когда Александра просто отдыхала с семьей у бассейна. Девочка немного поплавала, но уже ночью проснулась от того, что ее тело было покрыто сыпью.
«Ощущение такое, будто в тебя содрали кожу или погрузили в кислоту», — рассказывает о своих ощущениях Александра. Аллергия на воду — настолько редкое явление, что пока в мире не диагностировано более 100 случаев. При этом больным не важно, каким будет источник воды, — душ, дождь, слезы или пот — это все приносит им одинаковую боль.
Александра вынуждена придумывать альтернативные методы личной гигиены, а она пьет сладкие напитки, которые ее тело способно воспринять.
Люди, что смотрят в прошлое
Полинопсия или синдром Шарля Бонне — это нарушение зрительного восприятия, характеризующееся сохранением или повторным возникновением зрительного образа предмета после его исчезновения из поля зрения.
Проще говоря, ты видишь все вокруг с отставанием в 30 секунд. Известен случай 73-летнего пациента, за которым было замечено, что он отвечает своей жене через 15 минут после того, как она покинула комнату.
На самом деле, причины этой болезни кроются в мозге, а не в глазах, но жить с такой паузой должно быть очень непросто.
Перевернутый мир
28-летняя Божана Данилович (Bojana Danilovic) видит мир «вверх тормашками». Она использует перевернутый монитор, а дома расслабляется, читая перевернутую газету или глядя в перевернутый телевизор.
Эксперты из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института были всерьез обеспокоены редким заболеванием. Они диагностировали его как редкое неврологическое расстройство — «феномен ориентации в пространстве».
Плакать кровавыми слезами
Врачи в Чили были потрясены, познакомившись с 20-летней Яритзой Олива (Yaritza Oliva), которая буквально плакала кровью. Она также жаловалась на жгущую боль в глазах и называла сам процесс «невыразимым». Местные врачи развели руками, но врачи в Чили предположили, что девушка страдает от так называемой гемолакрии, хотя такого диагноза официально не существует и причины его до сих пор не выяснены.
Есть каждые 15 минут
Известная модель и бьюти-блогер с нестандартной внешностью Лиззи Веласкез из США вынуждена есть каждые 14 минут. В противном случае она умрет. Она страдает от редкого заболевания, из-за которого она не набирает вес, хотя ест в среднем около 60 порций пищи в день.
Она потребляет от 5 до 8 тысяч калорий в сутки. Вероятно, у Лиззи неонатальный прогероидный синдром, симптомы которого проявляются в быстром старении, потере веса и дегенерации тканей.
Реальный Бенджамин Баттон
Жить в обратном направлении жутко и страшно. Мэтью Кларк, 39 лет, потерял свою работу на фабрике из-за того, что внезапно начал капризничать как ребенок. У самого «младенца», несмотря на это, была 19-летняя дочь.
Эта трагическая ситуация известна под названием «лейкодистрофия» — тяжелое неврологическое состояние, характеризующееся поражением белого вещества головного мозга. При лейкодистрофии нарушен метаболизм миелина — вещества, которое образует оболочку нервных отростков и обеспечивает эффективную передачу сигналов в нервной системе (именно миелин придает белому веществу мозга его цвет).
Единственным лечением является пересадка костного мозга.