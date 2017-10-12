Самые востребованные профессии 2017 в Европе
2016-09-13 09:54
Самые востребованные профессии 2017 в Европе
Профессии, которые были востребованы еще в недавнем прошлом, теперь теряют свою популярность, а вместо них появляются совершенно новые специальности.
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Рынок труда не стоит на месте. Профессии, которые были востребованы еще в недавнем прошлом, теперь теряют свою популярность, а вместо них появляются совершенно новые специальности. За последние годы потеряли актуальность такие профессии, как юрист и экономист. Зато появляется все больше вакансий с загадочными названиями вроде «SMM-менеджер» или «Лайф-коуч». Потребность в работниках той или иной сферы играет важную роль при выборе Вуза и факультета выпускниками школ.
Кстати, этот вопрос касается и тех, кто хочет сменить род деятельности. Выбирая специальность в 2017 году, следует учитывать не только спрос, но и перспективы отрасли, возможности карьерного роста и уровень зарплат.
Востребованные специальности в странах СНГ
IT-специалист
Мир компьютерных технологий движется вперед семимильными шагами. Соблазнительные зарплаты и огромное количество предложений (в том числе – от иностранных компаний) привлекает в IT все больше сотрудников. По прогнозам ведущих кадровиков, эта сфера деятельности будет на пике популярности еще минимум десяток лет. Какие же направления IT-технологий наиболее привлекательные Первое место с большим отрывом заняла веб-разработка (то есть создание и поддержка качественных интернет-сайтов и приложений).
Возможность удаленной работы – одно из основных преимуществ IT-сферы
Зарплата начинающего веб-разработчика в крупных городах СНГ составляет 500-600 долларов, более опытного – от 1000. «Серебро» делят .NET и Java-программисты. Причем первая специальность более популярна в России и Украине, а вторая – за рубежом. Тройку лидеров замыкают Mobile и C++-программисты. В зависимости от квалификации, доход специалиста в этой сфере составляет от 500 до 3500 долларов. В числе преимуществ IT-профессий – возможность работать на фрилансе из любой точки мира.
Врач
Медицина – это сфера деятельности, которая не перестает быть востребованной. К сожалению, в СНГ сотрудники госучреждений получают немного. Зато частные клиники предлагают работникам достойное вознаграждение. Наиболее высокооплачиваемыми врачами остаются стоматологи. Но в грядущие десятилетия ситуация может измениться. Растет спрос на медиков узкого профиля: хирургов, гинекологов, диетологов, офтальмологов, логопедов. На постсоветские просторы перекочевывает мода на психотерапевтов и психоаналитиков. Работа в медицинской сфере будет актуальной в любые времена
Развитие фармацевтической промышленности рождает спрос на экспертов в сфере медицинских препаратов. Охрана здоровья не обошла стороной информационная революция. По прогнозам специалистов, IT-сфера будет пересекаться с медициной в таких точках как киберпротезирование, компьютеризированная микрохирургия и архитектура осовремененного медоборудования. Скоро работодателей будут интересовать вальвеологи и генные инженеры.
Инженер
Не так давно технические специальности считались бесперспективными и низкооплачиваемыми. Но в последние десятилетия ситуация изменилась. Бум градостроительства обещает большое будущее профессии инженера-проектировщика и архитектора. Благодаря развитию нефтегазовой промышленности возрос спрос на специалистов по организации добычи сырья. Хорошие шансы построить карьеру, имеют инженеры-механики. Их работа заключается в проектировании, производстве и использовании технического оборудования.
Финансист
Эта профессия – одна из самых престижных и прибыльных во всем мире. Финансисты разного уровня нужны практически каждой организации. Большинство специалистов по финансам работают в инвестиционных фондах, финансовых компаниях, банках и государственных ведомствах. Среди специалистов этой сферы легче всего найти работу бухгалтерам и банковским работникам. А по уровню зарплат лидируют финансовые аналитики и директора.
Аграрный сектор продолжает увеличивать количество вакансий
Агроспециалист
На первый взгляд сельскохозяйственные специальности кажутся не слишком привлекательными. Тем не менее, число вакансий в агросекторе продолжает расти. Наиболее востребованными остаются специалисты по продаже сельскохозяйственной продукции и техники, деревообработке, агрономии и ветеринарии. Так как конкуренция среди них высока, шанс получить хорошую работу вполне реальный.
Менеджер по продажи
Уже несколько лет вакансии «продажников» остаются самыми распространенными на сайтах поиска работы. Эта специальность популярна и не требует узкопрофильного образования. Но не каждый может стать первоклассным менеджером по продажам. Чтобы достичь успеха в этом деле, понадобится изрядная смелость, обаяние и способность убедить кого угодно в чем угодно.
Маркетолог, менеджер по рекламе
Количество рабочих мест в этой сфере растет с завидным постоянством. Пальму первенства получили предложения по работе в интернет-маркетинге и SEO-продвижение. Поднялся спрос на услуги менеджеров по продажам, мерчандайзеров, графических дизайнеров.
Профессии организационной сферы продолжают оставаться востребованными
Административный персонал
Операторы call-центров, офис-менеджеры, секретари – такие сотрудники нужны везде и всегда. Самые большие зарплаты в данном секторе получают личные водители и ассистенты-переводчики. Кроме того, многие крупные предприятия открывают специфические вакансии образец помощника руководителя с функциями клиент-менеджера.
Специалист по логистике
Рынка логистики есть что предложить соискателю. Больше всего вакансий адресовано специалистам по складскому хозяйству, менеджерам по ВЭД и перевозок. Конечно, начинающий работник вряд ли получит заоблачный гонорар. Однако зарплаты руководящего звена превышают средний показатель.
Менеджер по персоналу
В последние годы нельзя не заметить прироста количества вакансий в сфере НR. Специалисты этого направления не только проводят собеседования. Они помогают выстраивать хорошие отношения внутри команды, мотивировать и развивать персонал. Как правило, НR-менеджерами становятся психологи.
В западных странах делают ставку на высокотехнологичные профессии
Востребованные специальности в Европе и США
Дела на мировом рынке занятости обстоят немного иначе. Как и у нас, наиболее привлекательные перспективы открыты IT-специалистов. Динамично развивается сфера биотехнологий и биомедицины, актуальность приобретает профессия нанотехнолога. Эта специальность объединяет инженерию и биологию. Задача нанотехнолога заключается в том, чтобы создавать из мельчайших частиц новые материалы, а также исследовать микроскопические процессы в живых организмах. Сейчас в этой сфере занято более двух миллионов экспертов.
Не менее популярной остается специальность эколога. В топ востребованных профессий вошли и врачи — анестезиологи, психиатры, хирурги. В ногу с прогрессом идет сфера химии и энергетики, где знание новых технологий является гарантией трудоустройства. Как и в постсоветских странах, без работы не сидят квалифицированные инженеры и логисты. Что касается гуманитариев, то наибольшим спросом пользуется труд журналистов и рекламистов. Таланты акул пера незаменимы при продвижении любой компании или товара.
Для сверхпопулярной сферы туризма тоже важны знатоки своего дела
Туризм и сфера обслуживания – еще одна область деятельности, которая переживает стремительный взлет, ведь сегодня почти каждый американец и европеец может позволить себе отпуск за границей . При этом не обойтись без опытного менеджера по туризму, экскурсоводов, работников гостиниц и ресторанов, а также обслуживающего персонала. Состоятельные люди ежедневно нуждаются услуги гувернанток, репетиторов, косметологов. Конечно, на такую работу согласится не каждый, но она щедро оплачивается. Не удивительно, что сервис-служащим порой удается собрать приличный капитал.
Стоит выбирать популярные профессии
Выбор профессии – дело непростое. Перед принятием судьбоносного решения стоит задуматься: так ли важно успеть за модой, или лучше ступить на тропу, к которой лежит душа Ведь представители популярных профессий часто сталкиваются с жесткой конкуренцией. В прошлом десятилетии это произошло с выпускниками юридических и экономических вузов. Молодых специалистов в этих областях оказалось гораздо больше, чем свободных рабочих мест. Современный рынок труда становится все жестче.
Чтобы достичь успеха в поисках работы, недостаточно иметь профильное образование. Знание английского, умение работать в команде, личные качества – все эти обстоятельства влияют на будущее соискателя. Трудоустроиться помогут и узкоспециализированные навыки. Старшеклассникам стоит обратить внимание на «профессии будущего». Данные направления появились недавно, но обещают стать чрезвычайно востребованными через 5-10 лет. Базовое образование в таких сферах можно получить уже сейчас.
Выбирая популярную профессию, приготовьтесь к жесткой конкуренции
Обратите внимание на следующие профессии — возможно, одна из них станет делом вашей жизни!
IT-генетик – профессия на стыке компьютерных технологий и биологии. Работа этого сотрудника заключается в программировании геном для лечения наследственных болезней.
Урбанист-эколог будет заниматься созданием и поддержанием нормального состояния окружающей среды в крупных городах.
Молекулярный диетолог – специалист по созданию индивидуального рациона с учетом молекулярного состава пищевых продуктов и особенностей организма каждого клиента.
Менеджер краудфандингових платформ будет организовывать деятельность сайтов по коллективному финансированию тех или иных проектов, а также оценивать доходность этих инициатив.
Геронтолог-консультант — эксперт по здоровой старости. Будет разрабатывать оптимальную схему питания, физических нагрузок и образа жизни для пожилых людей.
И не забывайте — какую бы профессию вы не выбрали, успех принесет только кропотливый труд, терпение и постоянная работа над собой. Тогда работу мечты не придется долго искать: настоящие профи нужны везде и всегда!