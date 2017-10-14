Самые теплые и прикольные поздравления с Днем защитника Отечества в Украине
2017-10-14 10:47
Самые теплые и прикольные поздравления с Днем защитника Отечества в Украине
Не забудь поздравить с Днем защитника Отечества своих любимых мужчин и женщин пожелать им огромного счастья и крепкого здоровья, а также смелости, отваги и благополучия.
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Не забудь поздравить с Днем защитника Отечества 2017 своих любимых мужчин и пожелать им огромного счастья и крепкого здоровья, а также смелости, отваги и благополучия.
Предлагаем твоему вниманию душевные и прикольные поздравления с Днем защитника Отечества, а также красивые картинки, чтобы ты могла адресовать их своим родным, близким, друзьям и коллегам.
День защитника Отечества 2017
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Поздравляем с Днем защитника Отечества!
Пусть Ваши сила и мужество всегда основываются
на любви и поддержке родных и близких.
И после любых споров и баталий, которые часто случаются
в повседневной жизни, дома вас всегда ждет уют и мир.
Крепкого здоровья, успехов и надежного тыла!
И пусть Вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого!
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Искренне и сердечно хочу поздравить Вас
с Днем защитника Отечества – праздником,
что вобрало в себя богатые и славные казацкие традиции,
олицетворяет мужество и героизм защитников
и освободителей родной земли на протяжении
всей многовековой украинской истории.
В этот светлый праздник желаю Вам семейного счастья,
семейного уюта, казацкого здоровья,
неисчерпаемой энергии и мира!
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Искренне поздравляю Вас с Днем защитника Отечества
и праздником Покрова Пресвятой Богородицы –
светлым и радостным днем!
Оберегом каждой нации является ее культура и духовные ценности,
что передались нам от предков. Как известно, это праздник
нашло свое продолжение и во времена Запорожской Сечи.
Наши казаки считали Пресвятую Богородицу своей заступницей.
Обращаясь к ней, они говорили: “Покрой нас честным
своим Покровом и защити нас от всякого зла!”
Поэтому поздравляю всех казаков с этим радостным праздником
и желаю крепкого здоровья, счастья, здоровья, вдохновения
в возрождении лучших национальных традиций,
плодотворного труда на благо народа,
ради славы нашей родной Украины!
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Примите искренние поздравления с праздниками – Днем защитника Украины
и Покрова Пресвятой Богородицы! Эти знаменательные даты
неразрывно связаны между собой, символизируют связь поколений,
давнюю историческую традицию, а потому особенно почитаются украинцами.
Пресвятая Богородица считалась покровительницей и заступницей
славного войска казацкого и всего украинского народа.
И сегодня мы обращаемся к Матери Божьей с просьбой о мире,
добро благополучии, о достойном и счастливом будущем нашего народа.
Чтобы на людей сошла благодать, а души наполнились
любовью, искренностью и всепрощением.
Сердечно желаю вам счастья, радости, добра и вдохновения
на успешные начинания в пользу Отечеству.
Пусть объединяет нас незгасне свет веры и помогает
высокое покровительство Пресвятой Богородицы.
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С праздником казачества и Покрова Пресвятой Богородицы!
Сегодня Украина отмечает два славных праздника –
День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.
Эти праздники неразрывно связаны между собой, ведь Божья Матерь –
это заступница и покровительница наших казаков.
История украинского казачества – это одна из самых
страницы жизни нашего народа. В тяжелые времена иноземного порабощения
казачество было настоящим защитником родной Украины, защитником веры,
морали и государственных традиций нашего отечества. На протяжении веков
могучее казацкое братство осуществляло влияние на европейскую историю.
Именно из казацкого рода вышли известные всему миру деятели
национального возрождения и освободительного движения Украины.
И поныне потомки казаков развивают лучшие традиции наших предков,
что является для нас образцом доблести и преданности Украине.
От всего сердца поздравляю с этими знаменательными праздниками
всех граждан Украины, достойных потомков великих прадедов,
в чьих жилах течет горячая казацкая кровь и живет дух
наших героических предшественников!
День защитника Отечества − поздравления прикольные
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Студент, учись вдохновенно и старательно,
иначе День защитника Отечества станет
твоим профессиональным праздником!
* * *
С 14 октября
Поздравляю я тебя!
Пусть в карманах деньги будут,
Пусть тебя красотки любят!
Пусть удача улыбнется,
И все в жизни удается,
Чтобы сил на все хватало,
Настроенье чтоб стояло!
* * *
Желаю любви, оптимизма,
Любви, красоты, магнетизма,
Здоровья, удачи, богатства,
Со мной никогда не расстаться!
Будь смелым, подвижным, активным,
Будь сильным, здоровым, спортивным,
Ты самый крутой из парней у меня!
Поздравляю с 14 октября!