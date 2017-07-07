Самые сильные люди со всей Украины встречают Ивана Купала в Чернигове (Фото)
В четверг, 6 июля, проходит финал IX Всеукраинского фестиваля «Казацкие развлечения». В этом году участие в соревнованиях принимают 13 команд.
Спортсмены приехали из Ивано-Франковской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Харьковской, Одесской, Полтавской и Киевской областей.
Город Чернигов представляет Прилуцкий казацкий полк.
Участники фестиваля выполняли различные упражнения.
Первая – «Бревно». За полторы минуты необходимо поднять 70-килограммовую древесину как можно больше раз.
Впрочем, наиболее зрелищное упражнение соревнований – перетягивание каната. Александр Пеканов, главный судья соревнований, отметил, что важна слаженность команды, чтобы один спортсмен не сдался раньше остальных.
Между соревнованиями Александр Пеканов устраивал показательные выступления. После определения победителей фестиваля черниговцы и гости города смогут принять участие в традиционном праздновании купальской ночи с прыганьем через костер и гаданиями.
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